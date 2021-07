"Glaube nicht, dass die Grünen an Baerbock festhalten können" – Krisenforscher für Spitzenwechsel

Was tun, wenn man so tief in einer Krise steckt, wie die Grünen mit ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock? Sollte sie Robert Habeck den Vortritt lassen? Ja, meint ein Experte für Krisen-Management.

Nach den Plagiatsvorwürfen gegen das Buch von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock stecken die Grünen in der Krise – die Umfragewerte der Partei sind in der Sonntagsfrage auf zuletzt 18 Prozent gesunken, 40 Prozent halten laut einer weiteren Umfrage Robert Habeck für den besseren Kandidaten. Wie die Partei aus diesem Tief wieder herauskommen kann, darüber spricht Moderator Michel Abdollahi im "heute wichtig"-Podcast mit Frank Roselieb vom Institut für Krisenforschung in Kiel.

Übernimmt jetzt Habeck?

Roselieb kritisiert, dass Baerbock sich nicht für das Kopieren fremder Textpassagen entschuldigt habe. "Wir wissen aus der Krisenforschung, dass eine schnelle Entschuldigung den Knoten oft platzen lässt", sagt er. Einen Wechsel bei der Kandidatur hin zu Robert Habeck hält Roselieb für möglich: "Vollversagen wäre das nicht. Das Modell Kandidatentausch hat in der Vergangenheit oft gut geklappt." Sein Urteil: "Ich glaube nicht, dass die Grünen an Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin festhalten können."

Besuch einer Schlange

Außerdem geht es in der Folge um einen Mann aus Österreich – der erlitt ebenfalls eine kleine Krise, als er nichtsahnend auf dem stillen Örtchen sitzend plötzlich ein Zwicken im Bereich der Genitalien spürte. Schuld daran war tatsächlich ein Tier, das allerdings weniger heimisch in Toilettenschüsseln ist. Die Folge: leichte Verletzungen – und eine Anzeige.