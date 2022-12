Die Grünen strahlen, die SPD stellt immerhin den Kanzler und die Dritten im Bunde der Ampelkoalition gehen völlig unter. Von einem "Totalausfall" spricht der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke.

Eine Ampel besteht in den meist Fällen aus drei Farben, doch die Gelb-Phase an der Straßenampel ist ähnlich, wie das Gelb in der Ampelkoalition. Die Gelben sind da, aber irgendwie geben sie keinen richtigen Ausschlag, es ist so eine Zwischenphase. Bei Gelb ist es eben uneindeutig, man kommt noch schnell über die Straße, aber es ist noch kein Rot. Und so gehen manche Köpfe der FDP in der Regierung völlig unter. Haben Sie schon mal den Namen Bettina Stark-Watzinger gehört? Das ist tatsächlich die Bildungsministerin.

Verpasste Verkehrswende

Der Verkehrsminister Volker Wissing taucht hin und wieder auf, hat aber, wie der Politikjournalist der Monatszeitschrift “Blätter für deutsche und internationale Politik”, Albrecht von Lucke sagt, völlig verpasst, eine Verkehrswende anzustoßen. Das 49-Euro-Ticket hätte sein großer Durchbruch werden können. Doch um diesen Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets wird schon so viele Wochen und Monate gerungen, dass sich kaum einer mehr dafür interessiert. Am Freitag hatte man sich wieder mal geeinigt, dass das Ticket so früh wie möglich kommen soll, wahrscheinlich aber doch erst im April oder Mai.

Und dann gibts aus der FDP auch noch Attacken gegen die Regierenden selbst. Albrecht von Lucke nennt es “Das Prinzip Opposition gegen die Regierung, aus der Regierung”, dass gerade auch der stellvertretende FDP-Vorsitzende, Wolfgang Kubicki anwendet. “Die FDP ist inhaltlich in dieser Koalition ein Totalausfall”, so von Lucke in der 423. Ausgabe des Podcasts “heute wichtig”.

Christian Lindners Taktik geht nicht auf

Im zweiten Teil der Ampel-Analyse mit “heute wichtig”-Moderator Michel Abdollahi und Albrecht von Lucke, geht’s auch um die Taktik des Finanzministers: “Christian Lindner hat sich völlig verschätzt, er war des Glaubens, wenn er sein Wunschministerium, das große, starken Finanzministerium bekommt, wenn er dann das Land auf Spur und auf Linie hält, schwarze Null, keine neuen Schulden, dann ist er der Strahlemann der bürgerlichen Klientel. Das ist natürlich mit dem 24. Februar völlig obsolet”, sagt von Lucke.

Es fehle eine Idee, ein Gesamtkonzept für die Ampelregierung insgesamt, die vor allem vom Kanzler Olaf Scholz kommen muss, so der Politikwissenschaftler.

