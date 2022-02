Für Rapper Bushido könnte es am Mittwoch vor dem Berliner Landgericht eng werden

Seit fast eineinhalb Jahren wird am Berliner Landgericht im Bushido-Prozess gegen Arafat Abou-Chaker verhandelt – jetzt könnte es eine Wende geben. Denn ein Tonmitschnitt widerspricht den Aussagen des Kronzeugen.

Bei Bushido und den Abou-Chakers ist der Beziehungsstatus aktuell kompliziert. Jahrelang haben die beiden eng zusammengearbeitet, es gab sogar eine Generalvollmacht, doch nun scheint alles vorbei zu sein. stern-Journalist Walter Wüllenweber verfolgt das Bushido vs. Abou-Chaker-Drama seit 2013. Im "heute wichtig"-Interview erklärt er, welche Bedeutung der Prozess für die Behörden hat. "Dieser Prozess ist der größte Strafprozess aktuell am größten deutschen Strafgericht und ist ein richtiger Symbolprozess, weil die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden und die Politik unbedingt zeigen wollen, wir tun etwas gegen Clan-Kriminalität, wir haben verstanden, dass wir das ernst nehmen müssen."

Mögliche Wende im Bushido-Prozess

Nun ist eine hochbrisante Audiodatei aufgetaucht. Bushidos Aussagen wirken nicht mehr glaubwürdig, bisher hatte er behauptet, bei einem Treffen am 18. Januar 2018 bedroht, eingesperrt und mit einer Plastikflasche verletzt worden zu sein. "Dieses Band kennen wir gut, wir hatten die Möglichkeit es uns ausführlich anzuhören und mit den Aussagen von Bushido zu vergleichen – und siehe da: es gibt nicht nur erhebliche Abweichungen, sondern man hat das Gefühl, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun", sagt Wüllenweber im Gespräch mit Michel Abdollahi.

Heute geht der Prozess am Landgericht Berlin weiter und der stern-Journalist hält eine Wende durchaus für möglich: "Ich bin gespannt was passiert, wenn dieses Band zugelassen wird – es kann auch in die andere Richtung umschlagen, dass derjenige, der im Moment der Angeklagte ist, dann freigesprochen wird, und der momentane Kronzeuge und Nebenkläger, dass es für ihn schlecht ausgeht." Bedeutet, wenn Bushido wirklich gelogen haben soll, dann könnte es nun für ihn eng werden.

