Mit dem Ende der Null-Covid-Politik in China sterben auch mehr Menschen an dem Virus. Kurz vor dem Neujahrsfest, wo traditionell Millionen in die Heimat fahren, verschleiert die Regierung nun die Zählweise der Covid-Toten.

In Deutschland, Europa und den USA ist die Corona-Pandemie so gut wie vorbei. Der Großteil der Menschen kann sich bewusst für oder gegen eine Maske entscheiden, es gibt so gut wie keine Maßnahmen mehr. In China war das lange ganz anders. Dort musste die Bevölkerung in den vergangenen drei Jahren strengste Maßnahmen ertragen. Menschen wurden über Wochen und Monate in ihre viel zu kleinen Wohnungen gesperrt oder gleich ganz in ein Quarantäne-Hotel gesteckt. Dann ist Anfang Dezember auf einmal alles vorbei, schildert stern-Korrespondent Jens Mühling in der 444. Folge des Podcasts "heute wichtig". Die chinesische Regierung beendet die bis dahin herrschende, strikte Null-Covid-Politik, schafft sämtliche Regeln ab. Selbst für den Mühling erstaunlich, der seit Jahren über China berichtet und sich seit November im Land aufhält: "Es war verblüffend, wie schnell die ganzen Maßnahmen auf einmal aufgehoben wurden."

China musste weg von der Null-Covid-Politik

Seitdem steigen die Zahlen rasant, mit schätzungsweise mehreren Millionen Ansteckungen pro Tag. Am Sonntag beginnt auch noch das chinesische Neujahrsfest, das bis zum 7. Februar gefeiert wird. Dann fahren Millionen Menschen zu ihren Familien aufs Land, das chinesische Verkehrsministerium rechnet in diesen Wochen mit mehr als zwei Milliarden Reisen. Die Regierung stockt deshalb sogar die Kapazitäten und den Vorrat an Medikamenten in ländlichen Kliniken auf.

Doch umsteuern musste die chinesische Führung. Denn neben den durch Omikron verursachten Ansteckungen, waren die strikten Maßnahmen auch wirtschaftlich nicht mehr tragbar, erklärt Jens Mühling: "Es wurde sehr teuer für China. Das schlug auf das Wirtschaftswachstum und den Gemeinden ging das Geld aus, weil sie alle paar Tage ihre komplette Bevölkerung durchtesten lassen mussten." Durch die vielen Lockdowns mussten zudem viele Geschäfte und Restaurants schließen: "Die Jugend-Arbeitslosigkeit war zuletzt bei knapp 20 Prozent, weil viele Läden zugemacht haben, die die Null-Covid-Politik einfach nicht überstanden haben."

Regierung ändert die Zählweise der Covid-Toten

Was den Korrespondenten dennoch überrascht, ist die Kommunikation der Regierung in Peking. Nachdem sich das Regime vorher als "Garant der Volksgesundheit" inszeniert hatte, sei auf einmal jeder für sich selbst verantwortlich, so Mühling: "Mich hat erstaunt, wie klaglos dieser Politik-Schwenk von einem Großteil der Bevölkerung hingenommen wurde." Kritik werde nur hinter vorgehaltener Hand geäußert. Und offizielle Zahlen, die Anlass zur Kritik geben würden, gibt es kaum. Kennzahlen für Ansteckungsraten und Todeszahlen basieren zum Großteil auf Schätzungen und die Menschen lassen sich kaum noch testen. Zudem änderte Peking mit dem Ende der Null-Covid-Politik auch die Zählweise der Covid-Toten, erklärt der Korrespondent: "Jetzt zählt China nur noch Menschen als Covid-Tote, die tatsächlich an akutem Lungenversagen sterben. Und das tun ja die Wenigsten. Die Meisten sterben, weil sie zum Beispiel Vorerkrankungen haben. Das zählt jetzt aber nicht mehr." Trotzdem musste China am Montag auf Druck der WHO rund 60.000 Todesfälle nachmelden, vorher hatte die Regierung von lediglich 40 Todesfällen zwischen dem 8. Dezember 2022 und dem 12. Januar 2023 gesprochen. Die tatsächliche Zahl dürfte für diesen Zeitraum deutlich höher als bei 60.000 liegen, so Jens Mühling.

Viele Familien haben durch den Politikwechsel tote Angehörige zu beklagen. Denn Immunitätslevel und Impfquote sind niedrig und wer überhaupt geimpft ist, bekam den nicht so wirksamen chinesischen Impfstoff Sinovac. Trotzdem sind viele Menschen froh, dass die strikten Regeln ein Ende haben, beschreibt Mühling die Stimmung im Land: "Die Freude darüber, dass wieder so etwas wie Normalität einkehrt, dominiert vieles. Auch wenn der Preis dafür unmittelbar sehr hoch ist."

