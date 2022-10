von Mirjam Bittner und Laura Csapó "Das Einzige, bei dem ich wachliege, sind Cold Cases, also ungelöste Fälle", sagt Journalistin Leonie Bartsch, die gemeinsam mit Linn Schütze seit mehreren Jahren True-Crime Fälle in ihrem Podcast "Mord auf Ex" untersucht. Dabei stoßen sie manchmal auf neue Beweise.

Es ist diese Faszination an ungeklärten Mordfällen, die beide dazu bringt, ganz tief in die Recherche einzutauchen, damit vielleicht doch noch neue Informationen ans Tageslicht kommen. "Das ist wie eine Obsession, wie eine kleine Sucht, dass man immer noch ein bisschen mehr lesen möchte und noch etwas herausfinden möchte", sagt Leonie Bartsch in der 387. Folge des Podcast "heute wichtig".

Es sind aber auch die Hintergründe der Menschen, mit denen sie sich beschäftigen. Die Fragen, die man sich stellt, die das Genre True Crime für die Podcasterinnen so spannend macht. "Das ist natürlich immer faszinierend und schockierend, weil du wirklich denkst, das sind die schrecklichsten, absurdesten Geschichten, die du je gehört hast – und sie sind echt", so Linn Schütze.

Podcast "Die Nachbarn": Der Fall Andreas Darsow

Einen dieser Fälle rollen die beiden Journalistinnen in der Podcast-Reihe "Die Nachbarn" auf. Babenhausen, eine kleine Gemeinde in der Nähe von Darmstadt mit knapp 16.000 Einwohner:innen, ist vor mehr als 13 Jahren in das Visier der Öffentlichkeit geraten. In einer Reihenhaussiedlung wurde das Ehepaar Klaus und Petra Toll kaltblütig erschossen und die Tochter schwer verletzt. Für die Polizei war klar, der einzige mögliche Täter ist der Nachbar der Tolls: Familienvater Andreas Darsow.

"Die Polizei nahm an, dass er sich wegen Lärmbelästigung so sehr gestört gefühlt hat, dass er nur noch eine Möglichkeit sah, nämlich die ganze Familie auszulöschen", fasst Leonie Bartsch zusammen. Doch der Familienvater beteuert seine Unschuld bis heute. Leonie Bartsch und ihre Kollegin Linn Schütze recherchieren seit zwei Jahren zu dem Fall Andreas Darsow, sammeln Beweismittel und befragen Zeug:innen: "Wir haben schon so viele Fälle besprochen, mit wirklich auch sehr absurden Motiven. Aber sowas Primitives, sowas irgendwie nicht Naheliegendes, hatten wir noch nie."

Justizirrtum oder Täter? Die Frage der Schuld

Ob Darsow unschuldig ist oder nicht, darauf wollen sich die Podcasterinnen nicht festlegen. Aber fest steht ihrer Meinung nach: "Wenn du einmal unschuldig im Gefängnis sitzt, kommst du eigentlich nicht mehr raus." Trotz ihrer ausgiebigen und intensiven Recherche wurden die gesammelten Beweismittel der beiden Podcasterinnen vor Gericht nicht berücksichtigt.

"Es macht uns auch ein bisschen sprachlos und wütend, dass es möglich ist, so ein System aufrechtzuerhalten in Deutschland", erklärt Leonie Bartsch. Deshalb fordert sie: "Es muss irgendeine bessere Instanz geben oder einen besseren Mechanismus, um Fehler zu korrigieren." Eines ist für die beiden sicher: Der Fall wird sie nie wieder loslassen, aber "wir sind an einem Punkt angekommen, wo es für uns sehr gefährlich wird und wir auch sagen müssen, wir können nicht mehr an Haustüren klingeln und Leute anrufen, weil die uns auch nicht mehr so freundlich gesinnt sind."

