Es ist “Earth Overshoot Day”: Ab beute sind alle Ressourcen aufgebraucht, die die Erde in einem Jahr produziert. David Nelles ist Co-Autor von "Machste dreckig – machste sauber: Die Klimalösung", er sieht diesen Tag kritisch, aber lösungsorientiert.

"Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht überdramatisieren", sagt Autor David Nelles in der 327. Folge des Podcasts "heute wichtig" zum "Earth Overshoot Day", der ein Indiz ist für die Klimakrise. Er kritisiert aber, dass die Berechnung schwammig sei. Gleichzeitig macht Nelles deutlich, dass man nicht unnötig Ressourcen verschwenden darf, sondern sie sparsam verwenden sollte. Die Klimakrise ist real und muss als solche behandelt werden. Die Lösung des Klimaproblems ist für ihn klar: eine weltweite Energiewende. "Wir müssen aufhören in nationalen Grenzen zu denken."

Menschen Mut für den Klimaschutz machen

Für die Zukunft wünscht sich David Nelles, dass die Bevölkerung mehr Lust auf Klimaschutz bekommt. Es muss klar werden, dass Klimaschutz nichts mit Verzicht zu tun hat, sondern eine Chance auf Verbesserung sei. Denn eine aufgeklärte und motivierte Bevölkerung hat die Fähigkeit, vieles zu verändern. Schließlich "liegt im Prinzip auf dem Tisch, was wir in den nächsten Jahren umsetzen müssen, es scheitert mehr oder weniger an der Realität", sagt er im "heute wichtig"-Interview. Mit schlauen Gesetzen kann man die Klimakrise in den Griff bekommen. Und auch hier zeigt sich David Nelles wieder zuversichtlich: "Am Ende werden wir den Klimawandel stoppen, wann wir ihn stoppen, das steht in den Sternen."

