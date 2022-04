Maskendeals, Mautdesaster, falsch zitierte Biografien – die Liste der politischen Fehltritte ist lang, die Konsequenzen sind unterschiedlich. Nun ist Familienministern Anne Spiegel wegen eines unpassenden Urlaubs zurückgetreten. War das nötig?

"Es war zu viel." Mit diesen Worten hatte die grüne Bundesfamilienministerin Anne Spiegel am Sonntagabend versucht, ihr Verhalten nach der Flutkatastrophe im Ahrtal zu erklären. Sie war, damals als Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, zehn Tage nach der Flut mit ihrer Familie in einen vierwöchigen Urlaub gefahren und dafür stark kritisiert worden. Das Ganze war jetzt wohl auch der Grünen-Spitze "zu viel", denn gestern Nachmittag gab Anne Spiegel bekannt, von ihrem Amt als Familienministerin zurückzutreten. Grund dafür: politischer Druck.

Dabei sind in Deutschland schon Menschen im Amt geblieben, die sehr viel mehr Schaden angerichtet haben, als zur falschen Zeit in den Urlaub zu fahren. In Folge 252 von "heute wichtig" erklärt die Leiterin des RTL- und ntv-Studios Berlin, Jutta Bielig-Wonka: "Die Rücktrittskultur ist in den letzten Jahren etwas unter die Räder gekommen." Wir befänden uns aktuell in einer Zeit, in der eine Regierungskrise in Berlin das Letzte sei, was wir brauchen könnten. Anne Spiegel hätte von Anfang an anders kommunizieren müssen, sagt Bielig-Wonka und glaubt auch, dass sie dann Unterstützung von ihrer Partei bekommen hätte. Denn so sei ihr Rücktritt einfach nur tragisch.

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Mäusebussard macht Jagd auf Jogger:innen

Ein ganz anderes Thema: In Landsberg am Lech treibt ein fieses Tier sein Unwesen. Es hat es auf Jogger und Joggerinnen abgesehen! Genauer: Auf Jogger:innen, die zu schnell laufen. Im Wildpark in Landsberg am Lech greift ein Mäusebussard seit einiger Zeit immer wieder Menschen an, die im Wildpark joggen gehen und verletzt sie mit seinem Schnabel und seinen Krallen am Kopf. Und das ist bei so einem Raubvogel gar nicht ohne. Die Park-Betreiber haben daher schon ein Schild aufgestellt. "Aggressiver Mäusebussard! Laufen Sie langsam", steht darauf. Denn offenbar hat der Bussard nur mit Menschen ein Problem, die für seinen Geschmack zu schnell unterwegs sind, Spaziergänger:innen lässt er in Ruhe. Ob der Mäusebussard einfach nur seine Ruhe will, ist bislang unklar, auch da er der einzige Bussard im Wildpark ist, der das tut.

So abonnieren Sie "heute wichtig"

Verpassen Sie keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now,Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.