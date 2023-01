Zur Kinderarmut in Deutschland sagt Familienministerin Lisa Paus: "Es ist eine Schande, dass so etwas Realität ist". Ihr Ziel: Noch in diesem Jahr eine Kindergrundsicherung auf den Weg bringen.

Als Anne Spiegel im April überraschend zurücktritt, weil sie wegen der Flut im Ahrtal extrem in der Kritik stand, da wird Lisa Paus plötzlich Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. In kürzester Zeit muss sie sich in die Themen einarbeiten, dabei liegt ihr der Kampf gegen Kinderarmut besonders am Herzen, wie sie in der 433. Ausgabe des Podcasts "heute wichtig" zum Ausdruck bringt. "Es ist eine Schande für Deutschland, dass so etwas Realität ist. Wenn Sie sich die Ballungszentren anschauen, ich lebe in Berlin und dort ist es fast jedes dritte Kind, was in Armut lebt." Im Gespräch mit "heute wichtig"-Host Michel Abdollahi sagt sie auch: "Armut prägt, Armut grenzt aus, Armut beschämt, Armut nimmt Lebenschancen."

Familienministerin Lisa Paus: Kindergrundsicherung soll noch 2023 verabschiedet werden

Um eben diese Chancen für Kinder und Jugendliche wieder auszubauen, plant die Ministerin eine umfassende Reform, wie sie bei "heute wichtig" sagt: "Die Kindergrundsicherung wird aus zwei Teilen bestehen, ein Garantiebetrag für jedes Kind, unabhängig vom Einkommen der Eltern und dann nochmal zielgerichtet ein Zusatzbetrag für alle Familien, wo eben das Einkommen nicht so dicke ist."

Die Kindergrundsicherung ist kein einfaches Projekt, denn daran sollen viele verschiedene Behörden und Einrichtungen beteiligt sein. Das Ziel der Ministerin: Jeder der Sozialleistungen braucht, soll sie auch bekommen – und die Anträge sollen schon vorausgefüllt werden. Es soll also für jede Familie zugänglich sein, ohne einen Behörden- und Antragsdschungel. Und Familienministerin Paus drückt auf die Tube: "Ich möchte 2025, dass vor der nächsten Bundestagswahl die Kindergrundsicherung steht und ausgezahlt wird, in 2023 solls das Gesetz geben."

