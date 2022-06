An Tag zwei des G7-Gipfels wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video auf Schloss Elmau zugeschaltet. Für Olaf Scholz ist auch das eine Chance, mit den anderen Staats- und Regierungschefs Einigkeit zu demonstrieren.

Ein herrliches Bergpanorama, Vogelgezwitscher – eine malerische Kulisse, in den Bergen von Garmisch-Partenkirchen. Klingt wie Urlaub, doch genau hier findet ein intensives Treffen der Staats- und Regierungschefs von USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan statt. Auch EU-Ratspräsident Charles Michel und EU- Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind dabei. Auf Schloss Elmau der Gipfel – und in München haben einige Tausend Menschen genau gegen diesen demonstriert. Damit die Demontrant:innen den Regierungschefs nicht zu nah kommen, schützen rund 18.000 Polizist:innen den Tagungsort. Vor allem dafür werden 170 Millionen Euro ausgegeben, doch wer nur auf die Kosten schaut, der übersieht die einzigartige Chance dieses Treffens, sagt der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke in der 304. Ausgabe des Podcasts “heute wichtig”: “Es kommt ganz entscheidend darauf an, dass in den drei Tagen, die jetzt die

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

anderen Staatschefs tagen, auch mit wichtigen Staaten wie Indonesien, die in Kürze den G20-Gipfel vorzubereiten haben, dann aber auch Südafrika, Indien, die zum Teil auch zu Russland und China tendieren - dass hier ein persönliches Gespräch stattfindet und deswegen sind die Millionen, die ausgegeben werden, gut investiertes Geld.”

Der Gipfel als Chance für Olaf Scholz

Außerdem könne sich Kanzler Scholz ein gewisses Standing aufbauen, so von Lucke, der Redakteur der Monatszeitschrift “Blätter für deutsche und internationale Politik” ist: “Der Kanzler, der nicht unbedingt zu großer Offenheit und Empathie neigt, kann natürlich in solchen Hintergrundgesprächen im kleinen Kreis, sich noch einmal ganz anders geben. Gerade für Olaf Scholz ist das eine riesige Chance, sich im Konzert derer, die ihn nicht so kennen, zu präsentieren und dann offen zu sprechen.”

Ihr Abo für “heute wichtig”

Verpassen Sie auch sonst keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.