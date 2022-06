Euro-Skulptur vor dem ehemaligen EZB-Gebäude in Frankfurt: Gerade in Zeiten der Inflation sollte man sein Geld nicht auf dem Konto lassen.

In Zeiten der Inflation Geld anlegen? Genau dann sollte man es tun, sagt die Autorin Vreni Frost: "Ich sage mittlerweile: Ich bin zu arm, um mein Geld auf dem Konto liegen zu lassen."

Über Geld spricht man nicht. Mit diesem Grundsatz sind viele Menschen in Deutschland aufgewachsen und stellen diesen häufig auch nicht in Frage. Doch in Zeiten von rund acht Prozent Inflation nicht übers Geld zu sprechen – wenn beispielsweise die Preise für das "günstige" Öl bei mehr als fünf Euro liegen – ist nicht nur nicht sinnvoll, es ist auch ein Ding der Unmöglichkeit. Trotz Inflation sollte man genau jetzt anfangen, sich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Das findet zumindest die Autorin und Podcasterin Vreni Frost in der 292. Folge von "heute wichtig": "Ich sage mittlerweile: Ich bin zu arm, um mein Geld auf dem Konto liegen zu lassen. Denn wenn wir unser Geld auf dem Sparbuch liegen lassen, wird es durch die Inflation weniger. Das ist Fakt."

© Privat Empfiehlt Geldanlage gerade in Inflationszeiten: Autorin und Podcasterin Vreni Frost

Keine Summe zu klein, kein Zeitpunkt zu spät

Dabei ist keine Summe zu klein, kein Zeitpunkt zu spät, sagt Vreni Frost. Bei diesem Wissen schöpft sie aus eigenen Erfahrungen: "Ich, die früher gerade so am Schufa-Eintrag vorbei geschrabbt ist, hätte niemals gedacht, dass ich mich jemals mit Finanzen auseinandersetzen würde. Und wenn ich das kann, kann das wirklich jede und jeder." Den Titel ihres neuen Buchs "Coin Stress" kann man also wörtlich nehmen. Denn das wichtigste ist Vreni Frost, keinen Stress mit Geldanlagen zu haben: "Mir wurde immer gesagt: Mensch Vreni, du kümmerst dich nicht, du rutschst in die Altersarmut. Und das hat mich so gestresst, dass mir so viele Leute oberflächliche Geld-Ratschläge gegeben haben, einfach nur, um irgendwas zu sagen. Aber wirklich übers Geld reden tut ja keiner!"

Vor NFTs und Aktien sollte man an den Notgroschen denken

Frost möchte das anders machen und gibt im Morgen-Podcast deshalb Tipps, wie man auch Kleinstsummen sinnvoll investieren kann. Am wichtigsten sei dabei der Notgroschen – oder "Fuck-it-Fund", wie sie ihn nennt: "Der sollte auf dem Konto liegen, bevor man anfängt, zu investieren. Denn der sorgt dafür, dass man nicht auf die Nase fällt, wenn zum Beispiel die Waschmaschine kaputt geht." Und wenn der da ist? Dann könne und solle man sich auf seine Stärken und Interessen konzentrieren. Vreni Frost zum Beispiel investiert gerne in Kunst und Vintage-Handtaschen – und in sinnvolle Versicherungen: "Das bestinvestierte Geld habe ich in mich selbst und in meine Gesundheit investiert."

