"Schlaf ist wie ein Vogel am Fensterbrett, und er ist wunderschön, aber wenn du dich ihm näherst und nach ihm greifen willst, fliegt er davon", so beschreibt stern-Redakteur Bernhard Albrecht das verkrampfte Verhältnis, das wir zum Schlaf entwickeln, sobald dieser zum Problem wird.

Laut einer Studie leidet jede zehnte erwerbstätige Person in Deutschland an Schlafstörungen. Nur wann beginnt eigentlich eine Schlafstörung? Möglichst früh zu Bett gehen, bei einer Raumtemperatur von maximal 18 Grad, mindestens acht Stunden schlafen – und das unbedingt am Stück – das ist die Vorstellung vom perfekten Schlafen. Nur: Die setzt auch ziemlich unter Druck. "Dabei sind Schlafverhalten und Schlafbedürfnis sehr individuell, sagt stern-Wissenschaftsredakteur Bernhard Albrecht in der 442. Folge "heute wichtig".