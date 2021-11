Der Black Friday winkt mit satten Rabatten. Dabei sorgt der ganze Konsum nicht einmal für mehr Zufriedenheit – im Gegenteil. Und nebenbei zerstören wir unsere Lebensgrundlage, sagt der Sozialpsychologe Prof. Harald Welzer.

Verzicht – der reine Begriff des Verzichts ist für viele Menschen negativ besetzt. Verzicht klingt nach Abstriche machen, Rückschritte gehen, Verlust aushalten. Dabei bewegt sich ein großer Teil unserer Gesellschaft im Überfluss, der nicht automatisch gut für uns ist – der uns auf lange Sicht vor allem unsere Lebensgrundlage kosten wird. "Wir leben in einer Konsumkultur, die es schafft, Menschen zu Dingen zu bringen, die sie bei genauerer Betrachtung wahrscheinlich nicht tun würden", sagt der renommierte Soziologe Prof. Harald Welzer. "Mir ist es zum Beispiel ein totales Rätsel, wieso sich Menschen Autos kaufen, mit denen sie nicht in Parkhäuser kommen."

Mit mehr Wachstum ökologische Probleme bekämpfen?

Den gleichen Fehler wird wohl die Ampel-Koalition begehen, deren Koalitionsvertrag voraussichtlich im Laufe der Woche beschlossen werden soll. Dabei kritisiert Prof. Welzer: "Auch der Koalitionsvertrag unserer neuen, künftigen, Aufbruchs-super-hyper-Regierung wird mit den Worten beginnen: Wir werden für mehr Wachstum sorgen. Und dann wollen sie paradoxerweise mit mehr Wachstum unsere ökologischen Probleme bekämpfen." Das sei nicht nur absurd, sondern sogar Realitätsverweigung, so Welzer.

Alle, die können, sollten Impfen

Währenddessen ist in Deutschland die Diskussion um die Booster-Impfung in vollem Gang. Biontech, Moderna, egal – was wir brauchen, sind schnelle Impfmöglichkeiten, und zwar für alle. Das fordert der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Das Infektionsschutzgesetz lasse zu, dass man die Impfzentren wieder öffnet, Apotheken hinzuholt oder auch Tierärzt:innen. "Wir müssen unbürokratisch jeden, der impfen kann und impfen möchte, heranholen", so Lauterbach.

