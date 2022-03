Endometriose ist die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung. Trotzdem wissen viele Menschen nicht einmal, dass es sie gibt, obwohl sie zum Beispiel durch Krankschreibungen jedes Jahr einen volkswirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe verursacht. Moderatorin Lola Weippert berichtet über ihren Alltag mit Endometriose.

Haben Sie schon einmal etwas von Endometriose gehört? Nein? Dabei betrifft die Krankheit jede zehnte Person mit einer Gebärmutter, also viele Frauen, aber auch non-binäre und Trans-Personen. Anja Moritz ist Vorsitzende der Endometriose Vereinigung und klärt seit Jahren über diese Krankheit auf: "Endometriose ist eine chronische Schmerzerkrankung, bei der Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnlich ist, außerhalb der Gebärmutter wächst. […] Das führt zu schlimmsten Schmerzen, die im Zuge der Menstruation auftreten können, aber auch außerhalb."

Der Auslöser von Endometriose ist bisher unklar

Durch die vielfältigen Symptome wie Schmerzen, Blut im Urin oder auch eine ungewollte Kinderlosigkeit dauert es für Betroffene durchschnittlich 6-10 Jahre, bis die Diagnose tatsächlich sicher ist. Auch deswegen ist die Krankheit immer noch weitestgehend unsichtbar und so untererforscht, dass die Ursache noch nicht einmal bekannt ist.

"Kein Frauenarzt sagt dir: Hey, könnte sein, dass du Endometriose hast", erzählt Radio- und Fernsehmoderatorin Lola Weippert in der 239. Folge von "heute wichtig". Lola Weippert ist 25 Jahre alt und hat trotz heftiger Schmerzen erst vor einem Jahr erfahren, dass sie Endometriose hat: "Ich bin zu einem Arzt und der sagte nur, das sei jetzt ein Instagram-Trend. Ich habe mich wirklich überhaupt nicht ernst genommen gefühlt." Ein bekanntes Problem bei vielen Betroffenen, deshalb rät Weippert insbesondere jungen Frauen: "Sucht euch einen Experten oder eine Expertin und beharrt darauf, dass die euch ordentlich untersuchen und ernst nehmen. Wenn euch irgendjemand nicht ernst nimmt, geht zum nächsten Arzt!"

