Aktuell muss sich die Deutsche Bank und deren Tochterunternehmen DWS mit Greenwashing-Vorwürfen herumschlagen – doch was ist eigentlich dieses Greenwashing?

Wenn Unternehmen ihre Fonds, Dienstleistungen oder Produkte "grüner" bewerben als sie sind, dann spricht man vom Greenwashing. Journalistin Kathrin Hartmann recherchiert seit Jahren zu diesem Thema. In der 288. Folge des Podcasts "heute wichtig" berichtet sie von einem ihrer Lieblingsbeispiele: "Dass der größte Fischstäbchenhersteller seine Fischstäbchen, die damals aus überfischtem Alaska-Seelachs stammten, damit beworben hat, dass von jeder Packung Fischstäbchen ein paar Cent an ein Meeresschutzprojekt gehen. Dann müsste ich, dieser Logik entsprechend, ganz viele von diesen Fischstäbchen aus überfischtem Fisch essen, damit die Meere gerettet werden." Absurd – erst wird die Natur zerstört, um sie dann teilweise wieder aufzubauen. Dabei ist dieser Aufbau gar nicht so einfach. Denn neun von zehn Aufforstungsprojekten z.B. scheitern, weil es eben nicht so einfach ist, Regenwald wieder aufzubauen.

Palmöl - das billigste Fett der Welt

Ein ganz wichtiger Rohstoff für die Industrie ist das Palmöl, nur leider wird dafür Regenwald zerstört und außerdem müssen oft Kinder und Frauen schwere Arbeit auf den Feldern verrichten. Die Umweltzerstörung ist verheerend, wie die Journalistin aus eigenen Recherchen berichten kann: "Wenn man mal auf einem abgebrannten Stück Regenwald steht, wo man wirklich merkt, wie das brennt in den Augen und wenn man auf dem Boden sehen kann, dass da mal tropische Pflanzen waren und man guckt an den Horizont und sieht nur schwarze Fläche und vielleicht noch ein paar Stecken, die da in den Himmel ragen, es dampft, das ist wirklich grauenhaft, ganz furchtbar. Man verspürt dieses Ausmaß der Zerstörung da ganz schnell." Doch leider braucht die Industrie ganz viel von diesem Rohstoff: "Palmöl ist das billigste Fett der Welt und hat einfach Eigenschaften, die für Industrienahrung sehr praktisch sind. Wenn sehr warm ist und wenn es sehr kalt ist, verändert es die Konsistenz nicht, was dazu führt, dass der Schokoriegel nicht so schnell schmilzt", sagt Kathrin Hartmann bei "heute wichtig". Und eben dieses Palmöl versuchen große Konzerne dann als nachhaltig zu vermarkten.

Podcast "heute wichtig"

Manches Greenwashing durchschauen die Konsumenten

Ganz plumpes Greenwashing dagegen war, als ein großer Fastfood-Konzern seine Farben im Logo geändert hat - und alleine durch die optische Veränderung sein Image ändern wollte. Das wurde von vielen durchschaut, doch geschadet hat es trotzdem nicht.

