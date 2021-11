Wenn nur genügend Menschen gegen Corona geimpft sind, dann sind auch die anderen geschützt – eine verbreitete Annahme zu Pandemiebeginn. Doch von der Idee einer Herdenimmunität sollten wir uns verabschieden, meint der Immunologe Peter Kern.

Ein, zwei kleine Pikse mit Biontech, Moderna oder Johnson & Johnson – und vorbei ist der ganze Spuk mit dieser Pandemie. Diese schöne Vorstellung zu Beginn der Coronakrise hat wohl einige Menschen durch die letzten Monate getragen. Doch das ist zumindest zum Teil ein Trugschluss. Leider.

Denn ja, man schützt sich selbst mit einer Impfung gegen das Coronavirus und man schützt zu einem gewissen Grad auch andere. Doch der Schutz vor einer Infektion war nie das Hauptziel der Impfung – ein weit verbreitetes Missverständnis. Immunologe Prof. Peter Kern kennt diesen Denkfehler nur zu gut: "Die Impfung schützt sehr, sehr gut vor schwerer Erkrankung und vor Tod. Sie schützt aber nicht so gut vor Infektion. Wenn wir nur auf die Infektionszahlen schauen, dann schauen wir auf die falsche Kategorie."

Ella Kaçavenda, 35, Yogalehrerin aus Essen

"Eine generelle Impfgegnerin bin ich nicht. Vor drei Wochen erst habe ich mich gegen Tetanus impfen lassen. Ich weiß, dass in meiner Altersklasse von 10.000 mit Covid-19 infizierten Menschen im Schnitt nur drei sterben. Dieses Risiko halte ich für vertretbar, denn ich kenne meinen Körper und vertraue auf mein gutes Immunsystem. Über meine Zweifel an den Impfungen spreche ich stets offen. In meinem Freundeskreis halten wir diese Spannungen gut aus. Das würde ich mir auch für den öffentlichen Diskurs wünschen. Denn es gibt einfach zu viele Menschen wie mich, die Fragen haben und deren Stimmen in den Medien kein Gehör finden. Ich informiere mich daher inzwischen zur Hälfte in den sogenannten alternativen Medien, auch wenn sie stark in der Kritik stehen." Mehr

Geimpfte Infizierte sind nicht das Problem

Denn wirklich wichtig ist der Unterschied, ob sich jemand lediglich infiziere, oder an Covid-19 erkranke: "Das Ziel, das wir in dieser Pandemie haben, kann doch nicht heißen, dass sich niemand infiziert. Wenn jemand der infiziert ist nur leicht krank ist, ist das doch kein Problem. Weder für den Betroffenen, noch für die Gesellschaft."

Das wirkliche Problem, das mit großen Belastungen für das Gesundheitssystem und die Intensivstationen einhergeht, sind die schweren Erkrankungen und die Todesfälle. Denn wenn diese Intensivstationen überlastet sind, kommt es im schlimmsten Fall zur sogenannten Triage, auf die sich erste Kliniken in Sachsen bereits vorbereiten: "Triage bedeutet, dass man den weniger Kranken nicht versorgen kann, zugunsten der Versorgung des Kränkeren. Also eine Ressource, die man nur einmal hat, kann man natürlich auch nur einem Menschen zuteilwerden lassen – und wenn zwei sie bräuchten, dann muss einer zurücktreten. Das ist eine Situation, die wir sonst niemals haben, die kennen wir in der Medizin nicht."

Klima, Rente, Inflation – die größten Zukunftssorgen der Jugend

Außerdem schauen wir bei "heute wichtig" auf die Ergebnisse der Studie "Jugend in Deutschland", die jedes halbe Jahr bei den 14-29-Jährigen nachfragt, was sie gerade umtreibt und wie sie ihre Lebens- und Arbeitswelt jetzt und in Zukunft gestalten möchten. Die Ergebnisse zeigen: Diese Jugend ist nicht so grün, wie man vielleicht erwarten könnte.

"Wir sehen bei der Jugend zwar die Bereitschaft, andere, nachhaltigere Lebensformen zu erproben. Wir sehen allerdings auch: Es wird nicht ohne etwas Druck gehen", so der Studienautor und Jugendforscher Simon Schnetzer. Neben der Klimakrise sind vor allem die finanziellen Nöte und damit einhergehend die Sorgen um die Rente prominent: "Wir hören seit Jahren: Die Rente ist nicht sicher, die Rente ist nicht sicher. Das trägt Früchte bei den Jugendlichen."

