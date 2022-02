Olaf Scholz reist nach Russland, um seinen Amtskollegen Wladimir Putin zu besuchen – und das in einer höchst angespannten Lage. Im Podcast "heute wichtig" spricht SPD-Chef Lars Klingbeil über eine mögliche Eskalation, wirtschaftliche Sanktionen und die Rolle des Bundeskanzlers im Ukraine-Konflikt.

“Meine Interpretation ist, dass es Spitz auf Knopf steht,” sagt SPD-Chef Lars Klingbeil über den Ukraine-Konflikt im Gespräch mit Podcast-Host Michel Abdollahi. Die Lage sei sehr ernst, so Klingbeil in der 211. Folge, “dort kann in den nächsten Tagen, Wochen eine militärische Eskalation ausbrechen, die diesen Kontinent verändert.“

Im Podcast “heute wichtig” bringt der SPD-Vorsitzende auch wirtschaftliche Sanktionen ins Spiel: „Ich glaube wir sind in der Lage durch verschiedene Sanktionen, die im Wirtschaftsbereich auch sehr schnell umgesetzt werden, dass diese wirklich eine sehr schnell spürbare Konsequenz für Russland haben.“ Außerdem geht es im Interview um die 5.000 Helme, die von der neuen Verteidigungsministerin Lambrecht als deutsche Unterstützung an die Ukraine geliefert wurden.

Klingbeil: Olaf Scholz’ maßgebliche Rolle im Ukraine-Konflikt

Heute gehen im Ukraine-Konflikt die diplomatischen Bemühungen weiter. Bundeskanzler Olaf Scholz reist zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach Kiew, morgen wird er in Moskau den russischen Präsidenten Putin treffen, um sich für eine friedliche Lösung einzusetzen. Klingbeil äußert sich bei “heute wichtig” trotz der extrem angespannten Situation auch optimistisch. Er ist der Auffassung, dass “Olaf Scholz eben auch derjenige sein kann, der maßgeblich mit dazu beiträgt, dass diese militärische Eskalation in der Mitte Europas abgewandt wird.”

Bundespräsidenten-Wiederwahl

Außerdem geht es im Gespräch mit Lars Klingbeil um die Bundesversammlung, die gestern den alten und neuen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gewählt hat – ihre Zusammensetzung und welche Bedeutung Diversität in der Politik für ihn spielt.

Die Wahl von Frank-Walter Steinmeier war bereits im Vorfeld so gut wie sicher. Sowohl die Ampel als auch die Union hatten Steinmeier die Unterstützung zugesichert. „Es war das Signal, dass wir senden wollten: In diesen Zeiten brauchen wir jemanden, der für Stabilität steht, der das Land zusammenhalten kann […],“ sagt der SPD-Chef über Steinmeier im Podcast.

