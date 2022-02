Sanktionen, Demonstrationen und jetzt auch Waffen! Was bloß könnte Putin aufhalten? Das fragen sich Demonstranten weltweit. Fast überall herrscht Solidarität mit der Ukraine – nur ein Mann will davon nichts wissen. Eine Analyse der Geschehnisse.

Ein Mann zertrümmert aktuell nicht nur sein eigenes Land, sondern auch den Frieden in Europa. Allerdings scheint Wladimir Putin aktuell nichts aufhalten zu können. In Folge 221 analysiert Journalist Axel Vornbäumen bei “heute wichtig”, die angespannte Lage.

“Das Deprimierende dabei ist, dass Putin das alles in seiner Hand hat. Wie einsam, wie irre und wie erratisch er da entscheiden wird, das vermag ich nicht zu beurteilen.” So sei das für Putin eine Machtdemonstration und wann er genug davon habe, das weiß wohl kaum einer. “Ich glaube, bis jetzt ist der Verlauf des Kriegs in der Ukraine, seit dem vergangenen Donnerstag, tatsächlich längs einer Linie von Machtdemonstrationen par excellence passiert. Das sieht man an der Mimik, an der Gestik von Putin bei seinen Auftritten”, sagt Axel Vornbäumen.

Russische Unternehmen verlieren die Hälfte an Wert

Nach dem Einmarsch in die Ukraine haben die größten Unternehmen Russlands, Gazprom, Rosneft und die größte Bank Russlands, Sberbank etwa 50 Prozent ihres Wertes verloren. Ein herber Schlag, doch auch das dürfte Putin nicht zum Einlenken zwingen, denn dieser Wertverlust sei erst mal nur virtuell, wie Axel Vornbäumen sagt.

Putins Erpressungsstrategie

Die Meldung, Putin habe russische Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt, solle im Westen bewusst Ängste schüren. Das vermutet Verteidigungsexperte Thomas Wiegold. Es sei noch nicht so, dass die Atombomber beladen auf der Rollbahn stehen würden. Aber Wladimir Putin möchte Druck ausüben, so Wiegold.

Prompt reagierten darauf noch am Sonntagabend die EU-Außenminister in Brüssel. Der Luftraum über den EU-Staaten wird für russische Flieger komplett geschlossen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen betonte, der Luftraum werde für jedes russische Flugzeug gesperrt sein, auch für die Privatjets von Oligarchen.

