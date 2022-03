Eine Person of Color hebt die Hände während sie von der Polizei in Schach gehalten wird.

Hat die deutsche Polizei ein Rassismus-Problem? Kriminalhauptkommissar Oliver von Dobrowolski sagt eindeutig ja – und kämpft dagegen an. Dabei stößt er auf viel Widerstand von seinen eigenen Kolleg:innen.

Spätestens seit dem Tod des Schwarzen US-Amerikaners George Floyd im Jahr 2020 und der weltweiten "Black Lives Matter"-Bewegung werden auch in Deutschland immer mehr Stimmen laut, die eine Polizei-Reform fordern. Eine dieser Stimmen ist Kriminalhauptkommissar Oliver von Dobrowolski. Mit seiner Initiative "BetterPolice" kämpft er gegen Racial Profiling und für mehr Transparenz.

Durch seinen Alltag als Polizeibeamter habe er oft genug rassistisches und diskriminierendes Verhalten bei seinen Kolleg:innen miterlebt: "Es gibt sehr viele Menschen bei der Polizei, die diese Verhaltensmuster aufweisen und da, denke ich, sind wir auch tatsächlich drin in dieser Diskussion um strukturelle Probleme." Oftmals fehle zudem der Wille, derartige Fälle angemessen aufzuarbeiten. Für von Dobrowolski besteht dringender Handlungsbedarf: "Das geht so nicht, wie wir’s machen. Und vor allem, wie wir uns dann auch noch in den Erklärungen um Kopf und Kragen reden."

Transparenz und Offenheit schaffen Vertrauen

"Man muss kein Rassist sein oder keine Rassistin, um rassistisch zu handeln. Das bedeutet: Vieles passiert auch im normalen Alltag […]. Und das betrifft dann auch ganz besonders häufig Menschen, die bei der Polizei arbeiten", sagt von Dobrowolski und moniert damit vor allem die fehlende Offenheit und Sensibilität bei der Polizei, sich mit kritischen Äußerungen auseinander zu setzen. Häufig hat er deshalb mit Anfeindungen aus den eigenen Reihen zu kämpfen. Dabei unterscheide er sich in seinen Zielen kaum von anderen Polizist:innen. "Ich will, dass die Leute uns vertrauen. […] Das müsste bloß in mehr Köpfe rein", wünscht sich der Kriminalhauptkommissar.

