Die Hoffnungen auf Corona-Medikamente wie Paxlovid sind groß. Auch der Virologe Stephan Ludwig hat einen neuen Wirkstoff gegen das tückische Virus entdeckt – allerdings per Zufall.

"Einem Patienten, der im Krankenhaus liegt, hilft die Impfung nicht mehr, der braucht dann ein Medikament", erklärt der Virologe Stephan Ludwig in der aktuellen Podcastfolge. Ludwig forscht zu einem Medikament gegen das Coronavirus. Eigentlich sollte ein neues Anti-Grippemittel entstehen – doch es hat sich herausgestellt, dass der Wirkstoff auch gegen Covid-19 helfen könnte. Die klinischen Studien laufen bereits und wenn alles gut geht, könnte das Medikament im Herbst eine Notfallzulassung erhalten.

Das Besondere am neuen Wirkstoff: Anstatt den Erreger direkt zu bekämpfen, greift es einen Faktor in schon infizierten Zellen an. Auf diese Weise verhindert der Wirkstoff, dass sich das Virus vermehrt und resistent wird. "Das würde bedeuten, dass wir dann eben einen Wirkstoff haben, der sehr lange – also auch noch in fünf oder zehn Jahren – wirksam sein kann, weil sich das Virus, selbst wenn es sich verändert, dem Angriff durch das Medikament nicht entziehen kann", so der Virologe.

Medikament ersetzt keine Impfung

Eine Impfung ersetzt aber keines der neuen Corona-Medikamente. "Wir müssen immer auf diese beiden Säulen bei der Bekämpfung von Erregern setzen – die Impfung als Prophylaxe und die Medikamente zur Therapie", erklärt Ludwig. Der Wirkstoff könnte jedoch als Therapiemöglichkeit schwere oder sogar tödliche Krankheitsverläufe verhindern.

