Die Gaspipeline "Nord Stream 1" wird gewartet und ist abgeschaltet. Ein üblicher Vorgang. Unüblich: Die Unsicherheit, ob nach Abschluss der Arbeiten wieder Gas fließt. Was passiert, wenn das Gas versiegt? Und ist das überhaupt wahrscheinlich?

Deutschland ist abhängig vom russischen Gas und eine Nicht-wieder-Inbetriebnahme der Gaspipeline " Nord Stream 1" würde unsere Wirtschaft in Schieflage bringen, glaubt stern-Redakteur Andreas Borchers. Zudem werden laut Borchers, fast 21 Millionen Haushalte – das entspricht ungefähr der Hälfte aller Haushalte – mit Gas befeuert. Die Rechnung sei einfach: "Kein Gas, keine Heizung. Kein Gas, kein Warmwasser", sagt Borchers in der 315. Folge des Podcasts "heute wichtig".

Die berechtigte Angst vor dem Gas-Stopp

Kürzlich hatte Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, Putins Waffe sei die Energie. "Und die setzt er momentan ein, weil er genau weiß, dass wir an dieser Stelle noch extrem verwundbar sind", sagt Borchers. "Nord Stream 1" war der Hauptlieferweg für das Gas, das in Deutschland ankommt. Die Pipeline zu drosseln oder möglicherweise ganz abzustellen, sei "ein Versuch, dem Westen seine Instrumente zu zeigen", glaubt der stern-Journalist. Ob das Gas nach rund zehn Tagen wieder fließt, könne zwar keiner sagen, aber viele, mit denen er gesprochen habe, glaubten nicht daran. Die Angst vor dem Gas-Stopp sei eine "mit Berechtigung".

Die Alternativen kommen nicht schnell genug

"Wir haben ein riesiges Problem, das darin liegt, dass wir in dieser Sache wirklich von Putins Willkür abhängig sind", so Borchers im Gespräch mit “heute wichtig”-Host Michel Abdollahi. Deutschland versuche zwar, schnellstmöglich aus dieser Abhängigkeit vom russischen Gas wegzukommen – und das in einem Tempo, das es selten gegeben habe – aber "es geht nicht schnell genug". Die einzige Lösung, glaubt der stern-Redakteur, sei es, diese Alternativen zu schaffen, den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen. Zudem würden Maßnahmen ergriffen, um den Gasspeicher im Sommer gut aufzufüllen. Mehr könne man nicht machen. "Wir sind momentan ziemlich stark in Putins Hand."

