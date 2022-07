Die Inflation bedroht die Schwächsten am meisten: "Die Stärkeren haben jetzt eine Verantwortung"

Einkommensschwache Haushalte leider deutlich stärker als einkommensstärkere Haushalte, ergab eine Studie im Auftrag der evangelischen Diakonie. Doch auch diese Menschen gehören zur Gesellschaft, erinnert Diakonie-Leiter Ulrich Lilie: "Wir reden nicht über die Armen, wir reden über uns."

Viele ächzen unter der aktuellen Hitzewelle – Temperaturen um 35 Grad machen fast allen zu schaffen. Doch manche belasten die Temperaturen weniger als andere. Weil sie zum Beispiel im eigenen, isolierten Haus sitzen und in ihrem Garten einen kleinen Pool mit Sonnenschirm stehen haben. Während andere mit mehreren Kindern in einer 3-Zimmer-Wohnung sitzen. Genauso ist es mit der Inflation. Niemand gibt gern mehr Geld für Benzin, Brötchen oder Öl aus, aber es gibt genügend Menschen in Deutschland, denen die zusätzlichen Kosten wirklich weh tun. Diakonie-Leiter Ulrich Lilie appelliert deshalb in der 320. Folge von "heute wichtig": "Die Stärkeren haben jetzt eine Verantwortung".

Einkommensschwache Haushalte sind stark von den steigenden Preisen betroffen

Im Auftrag der evangelischen Diakonie hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in der vergangenen Woche eine Studie herausgegeben, mit dem Ergebnis: Einkommensschwache Haushalte sind besonders stark von den steigenden Preisen betroffen. Ihre Belastung ist anteilig fast fünf Mal so hoch, wie die von einkommensstärkeren Haushalten. Ulrich Lilie ist evangelischer Theologe und Präsident der Diakonie Deutschland. Er berichtet: "Dieser Befund zeigt, dass die 20 Prozent der einkommensschwächsten Haushalte in Deutschland [...] für Wohnen, Ernährung und Energie bereits über 66 Prozent ihres gesamten Einkommens aufwenden müssen." Das ist existenzbedrohend.

Klimakrise, Inflation, Krieg – "es ist nicht nur eine Krise"

Durch all die Krisenherde wie die Klimakrise, die Inflation und den Krieg in der Ukraine ergeben sich tiefgreifende Veränderungen der gesamten Gesellschaft, so Lilie: "Es ist nicht nur eine Krise. Eine Krise ist gleich wieder vorbei – ich glaube, dass das die Anzeichen einer wirklich tiefgreifenden Transformation unserer Gesellschaft sind." Deshalb braucht es zum einen pragmatische, schnelle Hilfe für die Einkommensschwächeren. Und zum anderen brauchen insbesondere westliche und demokratische Gesellschaften eine neue Erzählung: "Und die muss eben heißen: Wohlstand heißt jetzt nicht mehr nur Wachstumsraten auf Kosten von irgendetwas. Sondern Wohlstand heißt soziale Teilhabe, reelle Bildungschancen, Lebensqualität." Deshalb dürften wir unsere Probleme nicht auf die Kosten anderer lösen.

