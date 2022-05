Ein großer Fußball mit der Jahreszahl 2022 steht auf einer Verkehrsinsel in der Hafenstadt Al Ruwais, in Katar

Zwischen Reichtum und toten Gastarbeiter:innen: So sieht es in Katar wirklich aus

Podcast "heute wichtig" Zwischen Reichtum und toten Gastarbeiter:innen: So sieht es in Katar wirklich aus

Hauptsache weg vom russischen Gas! Das scheint aktuell das große Ziel von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu sein. Im März war Habeck deshalb auf Shoppingtour in Katar, nun kommt der Emir zum Gegenbesuch nach Deutschland. Ein fauler Kompromiss?

Im März 2022 bereist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck das Emirat Katar. Das erklärte Ziel heißt: Weg vom russischen Gas. Also muss Ersatz her. Dass auch Gaslieferungen aus Katar einen negativen Beigeschmack haben, erklärt der Minister und Vizekanzler in der ZDF-Talkrunde von "Markus Lanz" am 31. März selbst: "Der Glaube ist, dass wir in Deutschland immer alles richtig machen und nur, wenn wir in Ausnahmesituationen nach Katar reisen und Gas kaufen, dann machen wir das Geschäft mit dem Teufel, mit dem Beelzebub". Doch nicht erst seit dem Beginn dieses Gashandels kritisiert man in Deutschland den kleinen Staat am Persischen Golf.

Katar ist wie ein "exklusiver Members Club"

Nur sechs Monate vor der Fußball-Weltmeisterschaft besucht stern-Nahost-Korrespondent Jonas Breng das Emirat. In Folge 278 des Podcasts "heute wichtig" berichtet er von einer zweigeteilten Gesellschaft: "Es gibt eigentlich zwei Katars, es ist ein Land voller Widersprüche. Einerseits der hyperreiche Mini-Staat, andererseits ist Katar eine erzkonservative, absolutistische Monarchie ohne Gewaltenteilung." Gerade einmal 2,5 Millionen Einwohner:innen leben in dem Land, das in etwa so groß ist wie Schleswig-Holstein. Doch nur 300.000 davon sind katarische Staatsbürger:innen, die anderen 2,2 Millionen sind deutlich schlechter gestellte Gastarbeiter:innen: "Die Kataris selbst leben wie in einem exklusiven Members Club. Den meisten geht es wirtschaftlich sehr gut, sie bezahlen nichts für Strom und Wasser, haben keine Probleme, einen guten Job zu finden. Und um die Toiletten, um die Küche, um all den Rest kümmern sich Arbeiter aus anderen Ländern wie Bangladesch, Nepal oder Indien", so Jonas Breng.

Kritik kommt nicht erst seit der Fußball-WM

Trotzdem ist Deutschland bei aller Kritik auf das katarische Gas angewiesen. Am Freitag kommt der 41 Jahre alte Emir Tamim Bin Hamad Al Thani zu Besuch bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Ist Katar denn jetzt tatsächlich der Bösewicht? stern-Nahost-Korrespondent ist dabei durchaus zweigeteilt, sagt er im Gespräch mit "heute wichtig": "Katar ist kein unproblematischer Staat, gerade aus westlicher Sicht. Aber man kann ihn auf keinen Fall mit Ländern wie Russland vergleichen, oder selbst China, mit denen Deutschland ja auch enge wirtschaftliche Beziehungen pflegt." Denn angewiesen ist Deutschland in jedem Fall auf die Rohstoffe.

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Ihr Abo für "heute wichtig"

Verpassen Sie auch sonst keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now,Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.