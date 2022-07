Dass Klimaschutz wichtig ist, ist vielen bewusst – nur ziehen leider nicht alle Länder mit. Der Klimaforscher Prof. Mojib Latif sagt, wir müssen uns auf die Willigen konzentrieren. Und das konsequent.

"Die, die es wirklich wollen, müssen es jetzt anpacken und einen Wirtschaftsraum schaffen, indem Klimaschutz auch etwas bedeutet – und müssen diesen Wirtschaftsraum auch, so schwer es sein mag, abschotten gegenüber anderen Ländern, wie China, damit die nicht unsere Märkte mit ihren dreckigen Produkten überschwemmen und am Ende unsere Wirtschaft kaputt machen", sagt Prof. Latif in der 317. Folgen des Podcasts "heute wichtig". Mojib Latif ist nicht nur Klimaforscher und Meteorologe, er ist auch Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Im Gespräch mit Host Michel Abdoallhi unterstreicht er, dass wir keine Zeit mehr haben, Überzeugungsarbeit zu leisten: "Wir haben jetzt ein halbes Jahrhundert nichts aus den Grenzen des Wachstums gelernt, jetzt glaube ich, muss das so sein, dass die Willigen vorangehen."

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Menschen müssen vom Klimaschutz profitieren

"Wir Menschen machen ja nichts einfach so, wir machens eigentlich nur, wenn wir davon einen Nutzen haben. Und deswegen finde ich, muss man die Klimagesetzgebung so ausrichten, dass die Menschen davon profitieren", sagt Prof. Latif und führt hierfür das 9-Euro-Ticket an. Wenn der ÖPNV gut ausgestattet ist in Deutschland, mit WLAN und ausreichend Zügen, dann würden wir alle automatisch auch mehr mit dem Zug statt mit dem Auto fahren.

Ihr Abo für "heute wichtig"

Verpassen Sie auch sonst keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.