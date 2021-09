Klimaschutz: “Nicht zu agieren, wird sehr viel teurer werden"

Gerade jetzt im Wahlkampf überbieten sich die Parteien mit Vorschlägen zum Klimaschutz. Die Frage des Klimaschutzes ist allerdings kein Spielfeld für politische Auseinandersetzungen, sagt Prof. Maja Göpel. Für sie kann es nur einen gemeinsamen Plan geben.

Die Politik muss nun endlich konstruktiv und vereint an einem Programm arbeiten und nicht gegenseitig Ideen kaputtdiskutieren und schlecht machen. Klimaschutz geht nur gemeinsam, sagt Prof. Maja Göpel im Gespräch mit Michel Abdollahi. Prof. Göpel hat an einem Grundsatzprogramm für wirtschaftliches Handeln mitgeschrieben. Im Podcast "heute wichtig" macht sie auch klar: "Nicht zu agieren, wird sehr viel teurer werden, auch für die Volkswirtschaft und für uns Individuen als wenn wir JETZT sehr viel investieren in Klimaschutz." Außerdem sieht sie eine Veränderung in der Gesellschaft: "Ein gutes Leben hat nicht mit immer mehr Zeug in meinen Keller zu stecken, zu tun."

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel verleiht Margot-Friedländer-Preis

Viel wichtiger als Materielles ist doch das Miteinander – die Menschlichkeit. Grund genug für “heute wichtig”-Host Michel Abdollahi nach Verleihung des Margot-Friedländer-Preises eine Schülerin zu Wort kommen zu lassen, die mit ihren Klassenkameraden im Podcast “Unvergessen” Geschichten von Zeitzeugen bewahrt. Auch Kanzlerin Merkel würdigte das Engagement der jungen Menschen, zusammen mit Holocaust-Überlebender Margot Friedländer. Merkel fordert einen entschiedenen Einsatz gegen Antisemitismus.

Verpassen Sie keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now,Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de