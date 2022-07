Kryokonservierung

Ein Mensch wird eingefroren und nach vielen Jahren aufgetaut und wiederbelebt. Was klingt wie der Plot eines Science-fiction-Romans ist mittlerweile gar nicht mehr so weit von der Realität entfernt.

Ein Berliner Unternehmen will es möglich machen – das ewige Leben. Im Podcast “heute wichtig” spricht der Gründer des Start Ups, Dr. Emil Kendziorra, über den Gedanken dahinter: "Es geht grundsätzlich um die Idee - was wir aktuell medizinisch können, wird in Zukunft viel weiter sein. In 20, 30 oder 100 Jahren werden wir Krankheiten heilen können, die heute unwiderruflich zum Tod führen."

Und so sollen Menschen später wieder zum Leben erwachen, weil man mittlerweile tödliche Krankheiten wird heilen können. Doch die technischen Mittel sind noch nicht ausgereift, gibt Dr. Kendziorra im Gespräch mit Host Michel Abdollahi zu: "Aktuell kann man zwar Menschen kryokonservieren, man kann sie aber noch nicht wiederbeleben." Und auch Grundsätzlich ist noch überhaupt nicht klar, wie der ganze Prozess ablaufen wird: "Sicherlich ist hier einiges unklar, aber wenn wir nur Dinge machen würden, als Gesellschaft, die klar sind, hätten wir sehr viel technischen Fortschritt nie bekommen", so Kendziorra bei "heute wichtig".

Eine Konservierung ist aktuell übrigens sehr teuer, man muss mit bis zu 200.000 Euro rechnen, doch das Geld ist nicht etwa die Gebühr. "Ein Großteil von diesen 100 bis 200.000 Euro, die werden bei den Stiftungen zur Seite gelegt, (…) und mit ungefähr ein bis zwei Prozent über Inflation angelegt, um die Aufrechterhaltung der jährlichen Kosten aus dieser Rendite zu zahlen."

