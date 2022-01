Das iPhone, mittlerweile seit 15 Jahren auf dem Markt, ist das Zugpferd von Apple und mitverantwortlich für einen Unternehmenswert von sensationellen drei Billionen US-Dollar. Doch was genau macht diese Firma so verdammt gut? Und was macht die Faszination aus?

Eigentlich ist das iPhone ein Smartphone, wie jedes andere. Kritiker:innen würden noch hinzufügen, man kann den Speicher nicht erweitern, zumindest nicht durch eine SD-Karte und man kann nicht bestimmen, wo man seine Daten ablegt. Überhaupt fühlt sich das iPhone sehr wohl, in der eigenen Apple-Umgebung. Und trotzdem ist es wahnsinnig beliebt – und das seit der Geburt vor 15 Jahren.

"Ich benutze die Produkte einfach gerne, weil sie mich nicht nerven"

Technik-Experte Christian Hensen erklärt im Podcast “heute wichtig”, woher diese Anziehung kommt: "Apple hat es total gut verstanden, das Ding als sexy Gadget zu vermarkten und nicht als kaltes Stück Technik." Es wird also ein Lebensgefühl verkauft und auch noch ein Statussymbol. Im Gespräch mit Michel Abdollahi sagt Hensen: "Ich benutze die Produkte einfach gerne, weil sie mich nicht nerven." Und auf diese Formel lässt sich der Erfolg von Apple einfach herunterbrechen.

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

"heute wichtig"-Host Michel Abdollahi dagegen, outet sich als kein iPhone-Fan: "Ich kann dem nichts abgewinnen. Also ich hasse Apple, um das ganz deutlich mal zu sagen, ich kann das nicht leiden. Ich bin mit Windows groß geworden." Und so gibt es seit der Einführung des iPhones zwei ganz klare Lager, die sich meist auch nicht überzeugen lassen. Einen Service-Tipp hat Experte Christian Hensen dann doch noch für alle, die ein iPhone unter dem Weihnachtsbaum hatten: auf keinen Fall das alte Gerät zurücksetzen. Das Einrichten des neuen Smartphones geht heute fast nur noch mit den Daten und Apps des alten Geräts.

Habecks Klimaschutzpläne

Außerdem haben wir im "heute wichtig"-Podcast mit unserem Kollegen und Politikexperten Martin to Roxel über die Eröffnungsbilanz für den Klimaschutz von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck gesprochen. Es war kein guter Auftakt für den neuen Minister, denn Deutschland wird seine Klimaziele in der nächsten Zeit nicht erreichen können. Jetzt ist ein Klimaschutzturbo notwendig, um wie geplant bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu werden – das bedeutet eine Verdreifachung der Geschwindigkeit bei der Emissions-Reduzierung.

Martin to Roxel erklärt im Podcast, dass die Aufgabe für den neuen "Superminister" nicht einfach wird – denn das Bild von Deutschland muss sich dafür verändern: Riesige Windparks und Solaranlagen müssen her. Das kostet viel Geld und kann zu einer "Mammutaufgabe" für Habeck werden, denn das gesamte Land muss von den Klimazielen überzeugt werden, so to Roxel.

So abonnieren Sie "heute wichtig"

Verpassen Sie keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now,Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.