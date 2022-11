"Nosferatu – eine Symphonie des Grauens" war einer der ersten Horrorfilme. Wenn wir heute 'Nosferatu' hören, denken wir allerdings eher an eine Spinne. Und dank des Klimawandels, wird nicht nur diese Spezies bei uns heimisch.

Die Nosferatu-Spinne hat in den letzten Monaten für Schrecken gesorgt, weil das Krabbeltier, das aus dem Mittelmeerraum zu uns eingewandert ist, beißt und giftig ist. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die meisten Spinnen beißen – dabei sind unsere Spinnen in Deutschland in der Regel ziemlich ungefährlich für den Menschen. Jetzt in den kalten Monaten fliehen sie in unsere Keller, ins Trockene und Warme. In den allerseltensten Fällen bekommen wir also einen Biss von der Nosferatu-Spinne ab. Und wer doch gebissen wird, der verwandelt sich nicht gleich zum Vampir, keine Sorge. Daran, dass immer mehr "neue" Insekten nach Deutschland kommen, müssen wir uns gewöhnen, sagt die Biologin Lisa Schwenkmezger in der 412. Folge des Podcasts "heute wichtig": Das Klima verändert sich, wir haben jetzt in Deutschland viel wärmere Winter, das heißt, wärmeliebende Arten können sich eher verbreiten."

Nicht nur Nosferatu-Spinnen: Wie der Klimawandel Insekten anlockt

Die Nosferatu-Spinne ist nicht das einzige unangenehme Krabbeltierchen, das bei uns heimisch wird. Grund dafür ist nicht nur der Klimawandel. "Es gibt auf der einen Seite Neobiota, also gebietsfremde Arten, das sind Arten die durch menschliches Zutun, durch Handelswege, Transport, Warenhandel in neue Gebiete einführt werden. [...[ Davon abzugrenzen sind die Arten, die durch die Klimaerwärmung selbständig ihr Verbreitungsgebiet Richtung Norden ausdehnen. Bei uns sind das vor allem die mediterranen Arten, die jetzt vermehrt bei uns vorkommen. Die finden selbständig ihren Weg nach Deutschland und es auch schaffen hier zu überleben, wegen den geänderten klimatischen Bedingungen", sagt Lisa Schwenkmezger im Gespräch mit "heute wichtig"-Redakteurin Laura Csapo.

Wir müssen uns also daran gewöhnen, dass immer mehr Tierchen bei uns in Deutschland heimisch werden, die bisher eher im Süden anzutreffen waren. Dabei siedeln sie sich gerne auf heimischen Balkonen an. Ganz unbeobachtet lässt die Biologin Lisa Schwenkmezger die Insekten aber nicht: "Wir führen Datenbanken, monitoren solche Arten, das wir schauen können, wie verändert sich das Verbreitungsgebiet, wo kommen die überhaupt schon vor, erst mal das Wissen schaffen, wo sind diese Arten und dann eben die Bevölkerung darüber informieren."

