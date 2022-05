Grünen-Sieg in NRW, Klatsche für SPD und FDP: Was heißt das für die Ampel im Bund?

Der Wahlsonntag in Nordrhein-Westfalen war ein historischer Tag. Die Grünen hatten ihr historisch bestes Wahlergebnis an Rhein und Ruhr, die SPD dagegen, ihr historisch Schlechtestes. Sollte es zu einer schwarz-grünen Regierung kommen, dann wäre das gefährlich für die Ampel im Bund.





Nordrhein-Westfalen hat gewählt – und nun können sich die Grünen aussuchen, mit wem sie regieren wollen. 18 Prozent, das sind fast dreimal so viele Stimmen, als bei der letzten Landtagswahl. Eine Regierungsbeteiligung scheint damit sicher. Möglich wäre das mit dem aktuellen Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU. Der hat allerdings seinen Koalitionspartner, die FDP verloren, die Liberalen sind gerade so noch in den Landtag eingezogen. Nikolaus Blome, Politikchef von RTL und n-tv, sagt in der 275. Folge von "heute wichtig": "Die Doppelklatsche für FDP und SPD ist auch eine persönliche Niederlage des Bundeskanzlers Olaf Scholz und des FDP-Chefs Christian Linder. Beide haben in NRW erheblichen Wahlkampf gemacht und konnten ihre Ergebnisse doch nicht zum Guten wenden."

"Und richtig schlimm wird es für die beiden kommen, wenn sich in NRW Schwarz und Grün, CDU und Grüne zusammenfinden für eine Regierung, denn damit entstünde, mit Blick auf die Bundestagswahl 2025 ein kraftvoller Gegenentwurf zur Ampel in Berlin", so Nikolaus Blome.

Wetterexperte: "Wir haben uns die Welt schöngeredet"

Außerdem zu Gast bei "heute wichtig": der beste Wettermoderator Deutschlands. Das ist keine Übertreibung, diesen Preis hat er tatsächlich bekommen: Sven Plöger. Der studierte Meteorologe moderiert seit 20 Jahren das Wetter im Ersten und spricht bei "heute wichtig" nach dem starken Sieg der Grünen in NRW insbesondere über die Klimakrise: "Der Klimawandel wird alle unsere anderen Probleme über die Jahre und Jahrzehnte obsolet machen, wenn wir ihn nicht angehen." Dabei wäre es insbesondere in Deutschland notwendig, die CO2-Emissionen zu reduzieren: "Wir Deutschen liegen im Emissionsausstoß auf Platz sechs, vor 194 Ländern. Also 188 Länder emittieren weniger als wir."

Die Pläne, mit denen man die Klimakrise tatsächlich angehen könnte, gibt es eigentlich zuhauf. Doch Deutschland hat es sich mit seinem Wohlstand zu bequem gemacht, kritisiert der Meteorologe. "Die Angst, den eigenen Wohlstand wieder zu verlieren, ist bei so vielen Menschen so groß, dass wir anfangen, uns die Welt schön zu reden." Gerade im Jahr 2019 als beispielsweise Friday’s for Future großen Aufwind hatten, wurden so viele SUVs wie noch nie verkauft, so viele Flüge gebucht wie nie zuvor. Deshalb fordert Sven Plöger im Gespräch mit "heute wichtig"-Host Michel Abdollahi mehr globale Gerechtigkeit im Kampf gegen Klimawandel: "Wir müssen eine Welt schaffen mit globalen Rahmenbedingungen, wo der, der die Umwelt verschmutzt, nicht reicher werden kann, als der der sie sauber hält."

