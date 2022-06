Egal, was viele vom 9-Euro-Ticket halten, eins hat es mit Sicherheit ausgelöst: eine Debatte über die Qualität des Nahverkehrs in Deutschland. Nun ist Verkehrsminister Volker Wissing an der Reihe – und muss liefern.





Im August 2021 stellte der ehemalige CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer medienwirksam einen Plan mit 181 Infrastruktur-Maßnahmen vor, um den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland zu modernisieren. Im Halbstunden-Takt sollten größere Städte miteinander verbunden und Regionen besser vernetzt werden. So weit so gut – das Problem: Keine einzige dieser Maßnahmen wurde seitdem umgesetzt, sagt Dirk Flege. Flege ist Geschäftsführer der "Allianz pro Schiene" und bislang wenig begeistert von der Ampelregierung – erst recht von FDP-Verkehrsminister Volker Wissing. "Der neue Bundesverkehrsminister Wissing empfindet diesen Zielfahrplan und den Deutschlandtakt als ein Projekt seines Vorgängers. Jetzt überlegen sie im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, ob man das nicht vielleicht ganz anders machen könnte. Mit dem Ergebnis, das gar nichts passiert. Jeder erfindet das Rad neu und das ist natürlich Gift für eine langfristige Orientierung", so Dirk Flege in der 300. Ausgabe des Podcasts "heute wichtig".

Ob E-Auto oder ÖPNV: Verkehr braucht ein ganzheitliches Konzept

Die "Allianz pro Schiene" ist ein Verein, der den Schienenverkehr modernisieren und nachhaltiger gestalten möchte. Darin engagieren sich Umweltverbände und Gewerkschaften sowie Fahrgastorganisationen und Unternehmen. Ihr Vorsitzender Dirk Flege plädiert dafür, nicht das E-Auto getrennt von Bus und Bahn zu denken, sondern: "Schritt eins muss sein, ein ganzheitliches Konzept zu entwerfen – wo wollen wir eigentlich mit dem Verkehr in Deutschland hin? Gerne auch mal ganz weit geschaut, bis 2030, 2040."

Der deutsche ICE wird ausgebremst

Dabei müsste man gerade bei der Bahn die Infrastruktur erneuern, denn Deutschland hat ein Trassen-Problem. Beispiele aus anderen Ländern, zeigen, wie es geht, so Flege: "In Frankreich haben die Hochgeschwindigkeitszüge eigene Trassen, da fahren nur die TGVs, hier analog wäre das der ICE. Da ist kein langsamer Güterzug, für den man bremsen muss. Dann sind diese Trassen idealerweise auch eingezäunt, dann haben Sie keine Wildschweine, die Ihnen vor den Zug laufen."

Grundsätzlich ist ein besserer ÖPNV möglich, doch dafür muss parteiunabhängig gearbeitet, und Schienen müssen ausgebaut anstatt zurückgebaut werden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing könnte sich beweisen und wichtige Schienen-Bauprojekte anstoßen. Nur die Ergebnisse – die wird man voraussichtlich erst in zehn bis zwanzig Jahren sehen.

