Podcast "heute wichtig" "Scholz sah den Moment für seine persönliche Zeitenwende in Davos nicht gekommen"

Nach dem Hubschrauberabsturz in der Ukraine bat Präsident Selenskyj bei seiner Rede in Davos um eine Schweigeminute für die Toten. Und er forderte Kampfpanzer – eine Bitte, die Bundeskanzler Scholz bei seiner eigenen Ansprache vorher ignoriert hatte.

Während der russische Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch mit besonders kruden Äußerungen und Nazi-Vergleichen aufgefallen ist, trauern Menschen in der Ukraine um 14 Tote durch einen abgestürzten Hubschrauber. Besonders tragisch, der Hubschrauber ist in Kiew neben einem Kindergarten abgestürzt, deshalb sind auch Kinder unter den Toten. Und: der ukrainische Innenminister Dennis Monastirskyj sowie sein Stellvertreter Jehwhenij Jenin. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verliert damit nicht nur die Führung eines ganzen Ministeriums, sondern auch einen beim Volk beliebten Politiker. "Wir haben den Innenminister als sehr freundlich und außerordentlich fähig erlebt", beschreibt der RTL-/n-tv-Reporter Jürgen Weichert den erst 42-jährigen Innenminister im Podcast "heute wichtig". "Der wird der Ukraine wirklich fehlen." Die Ursache für den Absturz des Hubschraubers ist aktuell noch unklar.

Olaf Scholz ist sich in Davos treu geblieben

Noch am selben Nachmittag trat der ukrainische Präsident Selenskyj beim Weltwirtschaftsforum in Davos auf und bat die Teilnehmenden um eine Schweigeminute. Wie erwartet, forderte er außerdem erneut Kampfpanzer aus dem Westen. Eine Bitte, die Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Rede kurz vorher ausgespart hatte und auch auf Nachfrage nicht beantwortete. Scholz sei sich bei seiner Rede treu geblieben, analysiert stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz: "Er hat bei seinem Auftritt vor allem das getan, was Olaf Scholz besonders gut kann, nämlich sich selbst und damit auch Deutschland zu loben."

Gregor Peter Schmitz berichtet selbst aus Davos und erzählt im Podcast auch von der Stimmung der rund 2700 Teilnehmenden aus Politik, Wirtschaft und Nichtregierungsorganisationen: "Man muss sich dieses Klassentreffen der Reichen, Mächtigen und Einflussreichen eigentlich gar nicht so viel anders vorstellen als ein ganz normales Vereinstreffen." Für mehr Hintergründe und Analysen zum Hubschrauberabsturz in der Ukraine und dem Weltwirtschaftsforum in Davos empfehlen wir die aktuelle Folge des Podcasts "heute wichtig".

