Logo der Olympischen Winterspiele in einem ehemaligen Industriegebiet in Peking.

Die Olympischen Winterspiele in Peking starten – eine Machtdemonstration der chinesischen Regierung, wie die Journalistin Pia Schrörs im Podcast "heute wichtig" sagt. Sie berichtet von einem Ereignis, das kaum etwas mit dem olympischen Geist zu tun hat.

Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung, Corona – viele Sportler:innen reisen mit eher verhaltenen Gefühlen zu den Olympischen Winterspielen nach Peking. Und viele fragen sich: Wieso müssen die überhaupt stattfinden? Wieso jetzt und wieso in einem Land, das so gar nichts mit Wintersport am Hut hat? Die Journalistin Pia Schrörs ist in Peking und sagt im Podcast "heute wichtig" #205, die Winterspiele seien eine einzige Machtdemonstration der chinesischen Regierung. Und ein riesiges Geschäft mit dem Internationalen Olympischen Komitee, dem IOC, dessen Chef Thomas Bach sogar eine eigene Statue in Peking errichtet bekommen habe.

Die Diskriminierung von etlichen Minderheiten in China, die prekäre Lage für Menschenrechtler:innen, die enorme Umweltzerstörung für den Bau der olympischen Stätten, all das würde dabei vollkommen ignoriert. Hinzu kommen die strengen Vorschriften, die China gegen die Ausbreitung des Corona-Virus getroffen hat und die viele Sportler:innen in ständige Angst versetzten, in ein Quarantäne-Hotel abgeschoben zu werden: "Die Covid-Situation und die radikalen Maßnahmen der chinesischen Regierung geben China ein Instrument der Willkür. Weiß ich, wenn mir ein positiver Test genannt wird, ob das stimmt? Oder ob sie mich nur beiseiteschaffen wollen", sagt Pia Schrörs. Da sei es fraglich, ob die sportlichen Leistungen auch tatsächlich olympisches Niveau erreichen werden.

"Es war absehbar, dass Omikron in Peking zuschlägt"

Anders als Pia Schrörs hat es der bekannte ARD-Sportreporter Claus Lufen nicht bis in die Olympische Blase geschafft. Direkt nach seiner Ankunft wurde er positiv auf das Coronavirus getestet: "So tief hatte ich das Teststäbchen noch nie in der Nase, beziehungsweise im Gehirn." Am nächsten Morgen wird er in ein Quarantäne-Hotel gebracht und ist dort bei weitem nicht der Einzige, berichtet er bei "heute wichtig". Corona schlägt zu, und seiner Meinung nach hätte man die Spiele im besten Fall absagen sollen: "Es ist eine völlig unfaire Veranstaltung geworden, es sind 287 Menschen – so die letzte Meldung – bei ihrer Einreise oder kurz danach in Corona-Quarantäne gekommen, darunter viele Sportlerinnen und Sportler, Mit-Favoritinnen und -Favoriten. Die werden um ihren Traum betrogen und müssen kämpfen, dass es vielleicht doch noch reicht."

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

So abonnieren Sie "heute wichtig"

Verpassen Sie keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now,Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.