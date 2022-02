Ivan Skuratovskyi, Soldat der Ukraine, patrouilliert durch die Ruinen eines Industriegebiets entlang der Frontline außerhalb von Awdijiwka in der Region Donezk. Angesichts der anhaltend hohen Spannungen im Ukraine-Konflikt dringen internationale Staats- und Regierungschefs auf eine diplomatische Lösung der Krise.

Annalena Baerbock hat die Front in der Ostukraine besucht. Von einem Konflikt in den Regionen Donezk und Lugansk ist seit Jahren die Rede. Doch das ist eine Verharmlosung, denn immer noch leben die Menschen dort in einem kriegsähnlichen Zustand, wie Reporterin Bettina Sengling berichtet.

Es ist eine trostlose und depressive Gegend, diese Ostukraine. Die Menschen können aus den Vororten von Donezk nicht mehr in die Stadt fahren, weil die Gebiete getrennt sind. Keine Krankenhausbesuche, nicht den Supermarkt und auch die Verwandten, die doch eigentlich in der Nähe leben, können die Menschen mehr besuchen. Denn auf der einen Seite stehen die Ukrainer und auf der anderen Seite pro-russische Kräfte. Seit nun mehr acht Jahren geht das schon so.

“Auch belastend sind für die Menschen, die direkt an dieser Kontaktlinie leben, diese Schusswechsel, von denen unklar ist, wann die anfangen und wann sie aufhören, sie haben keine Logik. Das kann tagelang ruhig sein und dann auf einmal geht es los und manchmal auch am Tag”, sagt stern-Reporterin Bettina Sengling im Podcast “heute wichtig” nach ihrem Besuch in der Ostukraine.

Internationale Verhandlungen spielen für die Menschen keine Rolle

Macron mit Putin, Scholz mit Biden, Baerbock mit Kuleba, aktuell gibt es viele Verhandler rund um den Russland-Ukraine-Konflikt. Doch die Menschen vor Ort interessiert das eher weniger, berichtet Bettina Sengling: “Meiner Beobachtung nach, verfolgen die Menschen diese Verhandlungen eher nicht, weil sie sich abgewöhnt haben, irgendwie zu glauben, was da verhandelt wird. (…) Deswegen glauben sie nur das, was bei ihnen ankommt und zurzeit fühlt sich der Konflikt für sie genauso an, wie in den letzten Jahren.”

Bundeswehreinsatz in Mali

Außerdem geht es bei “heute wichtig” um die Situation in Mali – dort findet gerade der größte Einsatz der deutschen Bundeswehr statt. Der westafrikanische Staat galt lange Zeit als Traumziel vieler Tourist:innen, doch seit 2012 sorgen islamistische Terrorgruppen für Angst und Schrecken im Land. Seitdem gab es in Mali mehrere Militärputsche, der Staat wird von einer militärischen Übergangsregierung geführt und immer mehr ausländische Unterstützer:innen werden des Landes verwiesen.

Die Bundeswehr ist seit rund zehn Jahren vor Ort, doch die Kritik wird immer lauter. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich bereits gegen den Einsatz in Mali ausgesprochen und auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat Zweifel.

Podcast-Host Michel Abdollahi spricht mit dem stern-Journalisten und Mali-Experten Marc Goergen über die Hintergründe des umstrittenen Einsatzes, warum die deutschen Soldat:innen sich eigentlich nur noch selbst beschützen, und was Frankreich und Russland mit dem voraussichtlichen Abzug der Bundeswehr zu tun haben.

