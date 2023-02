"'Free the Leopards' – als ginge es darum, Zootiere zu befreien": Ralf Stegner mahnt bei Waffenlieferungen

In der öffentlichen Debatte um die Waffenlieferungen in die Ukraine braucht es mehr Zurückhaltung, sagt der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner, denn, "inzwischen wird fast nur noch über Waffen gesprochen wird und nicht über Diplomatie".

"Es braucht ein paar mehr Sätze, die mit Fragezeichen und nicht mit Ausrufezeichen enden", sagt Ralf Stegner in der 458. Folge "heute wichtig". Der SPD-Politiker ist für die Unterstützung der Ukraine, ökonomisch, politisch – und auch militärisch.

Er sagt aber auch: "Wir wollen den Krieg begrenzen, wollen nicht, dass womöglich die Nato oder Deutschland zur Kriegspartei werden." Und er beklagt die Forderungen nach immer mehr und immer schweren Waffen. "Denn die unterliegt Annahmen, die nicht zutreffen müssen", sagt er im Podcast. Etwa der, dass die Panzerlieferungen den Krieg schneller beenden würden. Dabei sei das gar nicht sicher.

"Es gibt keine sauberen Kriege"

Besonders irritierend sei dabei die öffentliche Debatte, sagt Ralf Stegner: "Wir wissen, dass wir in Deutschland 100.000 Bundestrainer und Virologen haben – das war noch lustig, aber jetzt reden Leute über Waffen, die keine Ahnung davon haben." Auch er sei kein Militärexperte und traue sich nicht zu, das zu beurteilen, sagt Stegner im Gespräch mit "heute wichtig"-Host Michel Abdollahi.

"Ich weiß nur, dass die Verengung auf die militärische Logik gefährlich ist." Am Ende profitierten diejenigen von Kriegen, die Waffen verkaufen. Und es treffe die Zivilbevölkerung und Soldaten. "Es gibt keine sauberen Kriege."

Ralf Stegner: "Die Sprache in der Debatte ist inzwischen völlig militarisiert"

Auch die Sprache, mit der die Debatte um die Waffenlieferungen geführt wird, sei inzwischen völlig militarisiert, sagt Ralf Stegner. "Es gibt geradezu kindische Forderungen wie 'Free the Leopards', als ginge es darum, Zootiere zu befreien. Dabei sprechen wir hier über Waffen, die aus fünf Kilometern Entfernung Hundert Leute umbringen."

Auch alle diese Aussagen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz zu zögerlich sei, findet der SPD-Abgeordnete falsch. "Im Gegenteil: Wenn es um Krieg und Frieden geht, sollte man besonders besonnen sein und andere Wege suchen." Der Kanzler und die SPD-geführte Regierung werden nicht zulassen, dass Deutschland zur Kriegspartei wird, da ist sich Stegner sicher.

Man dürfe sich – schon aus historischer Verantwortung – nicht militärisch drücken, aber eben auch nicht vorneweg gehen. "Meine Generation ist die erste in Deutschland, die in Frieden aufgewachsen ist, und wir haben die Verpflichtung, dass das so bleibt", sagt Ralf Stegner bei "heute wichtig". "Das Ziel muss sein, dass der Krieg endet."

