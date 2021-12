Stille Nacht, Heilige Abend – das gilt zumindest bei "heute wichtig" an Heiligabend. Denn am 24. Dezember gibt es ausnahmsweise keine Nachrichten, sondern Podcast-Host Michel Abdollahi hat sich eine weihnachtliche Besonderheit überlegt.

Nach einem turbulenten Jahr mit unendlich vielen Schlagzeilen, Meldungen und Breaking News kehrt auch bei "heute wichtig" die Weihnachtsstimmung ein. An Heiligabend plaudert Moderator und Podcast-Host Michel Abdollahi aus dem Weihnachts-Nähkästchen. Er verrät, wieso es für ihn dieses Jahr ein ganz besonderes Fest ist – und erklärt, warum es absolut in Ordnung ist, ALLEN ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen.

