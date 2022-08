von Mirjam Bittner Heute vor genau 30 Jahren kommt es in Rostock-Lichtenhagen zu den bis dahin schlimmsten rassistischen Ausschreitungen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Zeitzeuge und Politiker Steffen Bockhahn versucht bis heute, das Geschehene aufzuarbeiten.

Jetzt, drei Jahrzehnte später, versucht auch Steffen Bockhahn die Situation von damals aufzuarbeiten. Er ist Zeitzeuge, Politiker bei der Partei "Die Linke" und Senator für Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule und Sport in Rostock. In der 344. Folge vom Podcast "heute wichtig" versucht er, die Stimmung von damals nochmal zu rekapitulieren: "1992 im Sommer war noch völlig unklar, wo die Reise hingeht. Die Einheit war seit knapp zwei Jahren da und das Erste, was wir in der Stadt erlebt haben, war eine grassierende Massenarbeitslosigkeit."

In Rostock war man überfordert mit der neuen Situation

Zusätzlich kamen Geflüchtete nach Deutschland und in die Stadt Rostock, mit denen man vor Ort völlig überfordert war. "Es ist eine total explosive Stimmung entstanden, die man – das sage ich ganz deutlich – den Geflüchteten nur in sehr beschränktem Umfang selbst zurechnen kann. Denn ja, auch da haben sich nicht alle so benommen, wie man es gerne hätte. Aber das Ganze hat eine Vorgeschichte, und die darf man auch nicht vergessen", so Bockhahn.

Und so hat sich eine explosive Stimmung zusammengebraut, die sich dann zwischen dem 22. und dem 26. August 1992 am "Sonnenblumenhaus" als die schlimmsten rassistischen Ausschreitungen nach dem zweiten Weltkrieg entladen hat.

Die Polizei hat sich in Lichtenhagen zurückgezogen

Die Polizei hatte keine Chance mehr, sagt Steffen Bockhahn: "Man muss sich vorstellen: Die Feuerwehr hat sich zurückgezogen, weil die Polizei nicht in der Lage war, ihr das Löschen möglich zu machen. Es ist ein absurder Vorgang der einfach deutlich macht, in welcher grenzenlosen Machtbesoffenheit dieser Mob unterwegs gewesen ist und ganz bewusst in Kauf genommen hat, Leute umzubringen."

Steffen Bockhahn, der auch zweiter Stellvertreter des Bürgermeisters in Rostock ist, mahnt immer wieder: "Ich zitiere dieser Tage sehr oft: 'Es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen.' Und sage dann, unsere Aufgabe ist, dass es nicht wieder geschieht.

Es ist die Verantwortung von Demokratinnen und Demokraten zu sagen: Ja, das gehört zu dieser Stadt dazu. Und wir gehen voran dabei zu mahnen. Denn diese Gesellschaft ist nicht frei von Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus oder Verschwörungsideologien. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe, deutlich zu machen, dass das unter uns ist."

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Ihr Abo für "heute wichtig"

Verpassen Sie auch sonst keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.