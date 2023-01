"Der Papst ist der letzte absolutistische Alleinherrscher der ganzen Welt", sagt Vatikan-Kenner Andreas Englisch. Heute verabschiedet sich die Welt in Rom von einem, der sein Amt revolutioniert hat: Papst Benedikt XVI.

Benedikt wird in die Geschichte eingehen, weil er der erste Papst war, der zurückrat und die Rolle des Pontifex Maximus damit entzauberte, vermenschlichte: "Das hat das Amt des Papstes drastisch verändert, denn das bedeutet auch, dass man Päpste zum Rücktritt auffordern kann", sagt Andreas Englisch in der 436. Folge "heute wichtig". Benedikt VXI. war aber nicht nur ein Papst, der revolutionierte. Mit seinem Amtsantritt "gab es einen ganz klaren Ruck zurück", sagt der Journalist im Podcast.

Ein Papst der Rückschritte: Alte Traditionen und die Stärkung des christlichen Europas

Während sein Vorgänger, Papst Johannes Paul II., für die "Globalisierung der Kirche" gestanden habe – "der Kirche die Fenster aufgestoßen hat", wie Andreas Englisch sagt – habe Benedikt Europa als christlichen Kontinent stärken wollen: "Er war nicht der Meinung, dass der Islam zu Europa gehörte." Er habe an den alten Traditionen gehangen. Und: "Das war kein Papst, der sich besonders für soziale Ungerechtigkeiten interessierte, das war nicht sein Thema."

Der Missbrauchsskandal der katholischen Kirche: Benedikt XVI. als Aufklärer?

Allerdings, so sieht es der Vatikan-Experte, sei Benedikt XVI. der erste Papst, der im Missbrauchsskandal aufklären wollte. So sehr Andreas Englisch Benedikts Vorgänger Papst Johannes Paul II. geschätzt habe, "hat er zu verantworten, dass der Vatikan den Missbrauchsskandal auf eine gnadenlose Art und Weise unter den Teppich gekehrt hat". Nur habe auch Ratzinger das Ausmaß maßlos unterschätzt. Der habe nicht geglaubt, dass es sich um ein systemisches Problem handelt, das viele Länder betrifft, Zehntausende, vielleicht Hundertausende: "Er hat seine Kirche so sehr geliebt, dass er einfach nicht einsehen wollte, dass seine Kirche schwere Fehler gemacht hat. So schwere, dass Menschen in den Selbstmord getrieben worden sind." Benedikt habe nicht radikal genug durchgegriffen, sagt Englisch. Er habe zwar persönliche Schuld eingestanden – die seine und die einzelner. Allerdings habe er den entscheidenden Schritt verpasst, zu sagen, dass die Kirche ein System betrieben hat, das Verbrechen vertuscht und Täter geschützt hat.

Nach dem Tod von Benedikt XVI.: Ein Epochenwechsel

Mit dem Tod von Benedikt XVI. beginnt für Andreas Englisch ein Epochenwechsel. Denn mit dessen Amtsantritt 2005 sei er der letzte Papst gewesen, der Chef einer Kirche wurde, die noch mit stolz geschwellter Brust und großem Selbstbewusstsein daherkam. "Franziskus und alle Nachfolger werden mit einer Kirche zu tun haben, die in einer tiefen Krise ist." In Deutschland denkt Studien zufolge jedes vierte Mitglied über einen Austritt aus der Kirche nach. Das kommt in Rom an, meint Andreas Englisch: " Denn Deutschland ist ein entscheidender Geldgeber für den Vatikan." Die Kirche aber sei ein "globales Unternehmen" und in anderen Teilen der Welt steige die Anzahl der Mitglieder.

In Europa aber sei die Sorge um die "Entchristianisierung" berechtigt, glaubt Andreas Englisch. "Dass das innerhalb einer Generation einfach über Bord geworfen wird, hätte ich nie für möglich gehalten", sagt der Journalist. Denn die Institution habe Europa bis ins Kleinste geprägt – "und ich frage mich: was kommt danach?". Die Kirche muss sich reformieren, so viel ist klar. Und das sei in vollem Gange, Papst Franziskus habe das Ruder "total herumgerissen", sagt Andreas Englisch im Podcast: "Aber auch klar ist, dass das vielen längst nicht weit genug geht."

