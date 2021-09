Corona, Klimawandel, Afghanistan-Konflikt – wie kann man in einer Zeit der Krisen zu sich selbst finden? Die Achtsamkeitstrainerin Laura Malina Seiler gibt Tipps.

Achtsam sein, auf sich selbst aufpassen – das liegt im Trend. Doch beim Thema Achtsamkeit gibt es auch viele Klischees. Die Achtsamkeitstrainerin und Bestseller-Autorin Laura Malina Seiler erklärt im Podcast "heute wichtig", warum ein achtsames Leben nicht nur sich selbst, sondern auch den Mitmenschen nützen kann: "Wenn dein Glas leer ist, kannst du auch niemandem sonst Wasser anbieten."

Achtsamkeits-Tipps für den Alltag

Sie gibt konkrete Tipps, was man tun kann, wenn man mit der Nachrichtenlage oder mit sich selbst überfordert ist. "Wir halten uns manchmal damit auf, immer das große Ganze zu sehen. Zum Beispiel: Ich muss jetzt was in Afghanistan machen. Du kannst spenden und solltest helfen und dich informieren", sagt Seiler. "Aber schau auch, dass du hier bei dir, in deiner kleinen Welt, den Frieden herstellst, den du gerne in der Welt sehen möchtest."

Lyrik-Nachhilfe für die AfD

Außerdem geht es in der Folge um den Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet und seinen Angriff auf die SPD und Olaf Scholz beim CSU-Parteitag. Und Moderator Michel Abdollahi gibt dem AfD-Spitzenkandidaten Tino Chrupalla Nachhilfe in Lyrik.