Tempolimit ade? Doch keine Steuererhöhung? Die drei Parteien einer möglichen Ampelkoalition müssen jetzt einen gemeinsamen Weg finden – ohne tragende Werte auf der Strecke zu lassen und Wähler:innen zu enttäuschen.

Verpassen Sie keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now,Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de

"Das ist schon ein ziemlich brutaler Tritt in die Hacken", so kommentiert RTL-Hauptstadtstudioleiterin Jutta Bielig-Wonka die Reaktion von Markus Söder auf die Fortsetzung der Gespräche von SPD, Grünen und FDP. Gestern hatte er diese als "De-facto-Absage an Jamaika" bezeichnet, während CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet noch einmal seine Bereitschaft zu Sondierungsverhandlungen bekräftigte. Bielig-Wonka meint, Söder würde dadurch versuchen, seine CSU vor dem Abwärtssog der großen Schwester zu bewahren und lobt Armin Laschet gleichzeitig für seine Standhaftigkeit: "Ich finde, und dafür zolle ich ihm auf jeden Fall Respekt, er lässt sich jetzt in den Dienst nehmen, um in diesem Schlamassel wenigstens noch eine Adresse der CDU zu sein."

Spagat für SPD, Grüne & FDP

Derweil befinden sich SPD, Grüne und FDP im Spagat zwischen der Einhaltung von Wahlversprechen und der Bildung einer Koalition. Bielig-Wonka meint, dass es dabei vor allem darum ginge, einander zu vertrauen. Ein Moment der letzten Tage macht sie da optimistisch: "Ich glaube schon, dass eine Vertrauensbasis da ist. Wir haben ja alle noch dieses Selfie vor Augen, was alle zeitgleich mit einem gleichen Text gepostet haben."

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

"Wasser ist der größte Schatz, den wir haben!"

Außerdem im Podcast: Die Organisation Viva con Agua setzt sich für einen sicheren Zugang zu Wasser in Entwicklungsländern ein. Im Interview spricht die geschäftsführende Vorständin Carolin Stüdemann über die Situation vieler Kinder, die nicht zur Schule gehen könnten, weil sie stattdessen Wasser für ihre Familien holen müssten und darüber, dass Wasser als lebenswichtige Ressource noch immer viel zu wenig Aufmerksamkeit zukäme.