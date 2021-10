Mitten in die Vorsondierungsgespräche zwischen SPD, Grünen und FDP platzt gestern die Meldung: Armin Laschet will den Weg freimachen und sich als Parteichef der CDU zurückziehen.

"Wenn es mit anderen Personen besser geht, dann gerne". So soll Armin Laschet am Donnerstag in einer CDU/CSU-Fraktionskonferenz gesprochen haben. Weiter heißt es, dass er den Spitzengremien nach der historischen Wahlniederlage einen Parteitag zur personellen Neuaufstellung der CDU vorschlagen wolle. Gleichzeitig betonte er noch einmal, dass die CDU weiter für eine Jamaika-Koalition bereitstünde. Diese solle "nicht an der Person scheitern." Für die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele kommt dieser Schritt sogar eine Woche später, als gedacht: "Der innerparteiliche Druck, der Druck nach Erneuerung, nach inhaltlicher und personeller Erneuerung ist enorm, aber auch der Druck aus der Öffentlichkeit, insofern ist dieser Schritt jetzt überfällig gewesen."

Die größte Krise des Sebastian Kurz

Hat es Österreichs Kanzler Kurz von der ÖVP in Wirklichkeit nur durch gefälschte Umfragen zum Kanzler geschafft? Diese Vorwürfe stehen seit der Razzia im Kanzleramt am Mittwoch im Raum. Im Podcast "heute wichtig" sagt die österreichische TV-Journalistin Natascha Größ zur aktuellen Lage im Land: "In Österreich herrscht eine Art Schockstarre, also die Menschen können nicht glauben, dass unser engagierter, junger Bundeskanzler durch solche korrupten Machenschaften an die Macht gekommen ist, man hat ihm total vertraut, bis heute." Natascha Größ kennt Sebastian Kurz schon von einigen Interviews, doch so nervös wie dieser Tage, kennt sie ihn nicht.

Die Lage in Afghanistan

TV-Trielle, Bundestagswahl, Sondierungen – darunter scheint ganz vergessen, dass vor kaum zwei Monaten die Taliban Kabul und die Regierung Afghanistans übernommen haben. Seither leben in dem Land viele Menschen in Angst vor Gewalt und Tod – insbesondere Frauen. "Wenn man sich die Scharia vor Augen führt", sagt Mehria Lührig, Hamburger Strafrechtlerin mit afghanischen Wurzeln, "was das bedeutet für Frauen, dann ist das nicht mehr mit Frauenrechten vereinbar." Lührig beschreibt eine Situation, in der Mädchen und Frauen nur unter der Obhut von Männern leben dürfen, in der ihnen Bildung und Beruf verboten werden.