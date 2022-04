In seiner neu erschienen Biografie "Blauäugig: Mein Leben als Atze Schröder" lässt der sonst eher verschlossen Comedian tief in sein inneres Blicken

Sagt man den Namen "Atze" wissen die meisten Deutschen schon direkt, wer damit gemeint ist. Der Comedian Atze Schröder ist seit über 20 Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Unterhaltungsbranche. Jetzt kam seine Biografie.





Ein "sperriger Typ" sei Atze Schröder, das sagt der Co-Autor und langer Freund Till Hoheneder, über den 56-Jährigen Comedian. "Das macht das Leben interessant” entgegnet Atze in Folge 246 von “heute Wichtig" und erklärt, dass die Freundschaft zu Till Hoheneder und die Zusammenarbeit Ihn dazu gebracht hätten, "an Stellen zu gehen, wo die Zahnbürste meistens nicht hinkommt".

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Was denkt Atze Schröder über den Klimawandel?

In seiner neu erschienen Biografie "Blauäugig: Mein Leben als Atze Schröder" lässt der sonst eher verschlossen Comedian tief in sein inneres Blicken. Aber was denkt Atze Schröder über die aktuellen Themen unserer Zeit: Ukraine, Klimawandel und natürlich die vergangenen Oscar-Verleihung? Für den Präsidenten der Ukraine, hat Schröder Respekt, wie er im Gespräch mit Host Michel Abdollahi sagt: "Ich zieh den Hut vor dem Präsidenten Selenskyj. Was der da fürn Arsch in der Hose hat. Wer weiß, ob wir beide da nicht einfach abgehauen wären."

