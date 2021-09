Mitarbeitende trauen sich nicht, zum Arzt zu gehen – und werden auf Schritt und Tritt überwacht: Ein Investigativ-Team hat die miesen Arbeitsbedingungen bei Amazon durchleuchtet.

Immer wieder stehen die Arbeitsbedingungen beim Online-Händler Amazon in der Kritik. Das "Team Wallraff" um den Investigativ-Reporter Günter Wallraff hat in einer monatelangen Recherche ein System der Ausbeutung und Angst unter Mitarbeitenden aufgedeckt. Im Podcast "heute wichtig" erzählt ein Reporter, der mehrere Wochen undercover in Amazon-Logistikzentren gearbeitet, von seinen Erlebnissen. Und er erklärt, warum Amazon den Recherchen zufolge Retouren aus Deutschland nach Polen schafft – um sie dort zu vernichten.

Hausfrau und Mutter

Außerdem: In der Wahlserie "Die zweite Reihe" hat Michel Abdollahi die AfD-Politikerin Marie-Thérèse Kaiser zu Gast. Mit ihr spricht er unter anderem über eine mangelnde Abgrenzung der Partei zu rechtsextremen Positionen und ihr konservatives Familienbild. "Ich persönlich finde es schade, wenn ich als junge Frau mich dafür rechtfertigen muss, wenn es für mich vollkommen in Ordnung wäre, Hausfrau und Mutter zu sein", sagt Kaiser.