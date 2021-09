Im November 2015 griffen Terroristen Paris an und damit den gesamten westlichen Lebensstil. Heute startet dazu der Jahrhundertprozess – mit fast 1800 Zeugen und einem extra gebauten Gerichtssaal.

So abonnieren Sie unseren Podcast:

Verpassen Sie keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de

Es war eine Nacht, die Frankreich nachhaltig traumatisiert hat. Am 13. November 2015 griffen ISIS-Terroristen an mehreren Orten in Paris gleichzeitig an. Sie töteten 130 Menschen und verletzten Hunderte. Was folgte, waren zwei Jahre des Ausnahmezustands und weitere Attentate. Heute startet der Gerichtsprozess, der diese Nacht und ihre Folgen aufarbeiten soll – der "Jahrhundertprozess" wird in ganz Frankreich beobachtet. RTL-Reporterin Elke Büchter ist vor Ort und berichtet bei "heute wichtig", was von diesem Prozess, der unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfindet, zu erwarten ist.

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Wut und Verzweiflung

Außerdem: In der Serie "Die zweite Reihe" spricht Michel Abdollahi vor der Bundestagswahl mit Nachwuchspolitiker:innen. In dieser Folge ist Jakob Blasel von den Grünen zu Gast. Als ehemaliger Bundessprecher von Fridays for Future möchte er die Ziele der Bewegung in den Bundestag tragen. "Es sorgt für extrem viel Wut und manchmal auch Verzweiflung, wenn wir es schaffen, dass Menschen bereit sind, für mehr Klimaschutz einzustehen – und dann am Ende politisch nichts passiert", sagt Blasel.