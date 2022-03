Die Preise an den Tankstellen sind hoch wie nie

Der Alptraum jeder Person, die auf das Auto angewiesen ist, scheint wahr geworden zu sein. Die Spritpreise steigen täglich - sogar so weit, dass Diesel teurer wird als Benzin. Die Volkswirtin und Rohstoffanalystin Dr. Gabriele Widmann weiß, wie lange sich die Preissteigerung noch ziehen wird und was die Regierung dagegen tun kann.

Präsident Biden kündigt an, die Importe von Gas und Öl aus Russland zu stoppen, das Land wird aus dem Zahlungssystem Swift ausgeschlossen und Olaf Scholz lässt das Genehmigungsverfahren von Nord Stream 2 auf Eis legen. Auch Deutschland verzichtet auf russische Importe und Russland reagiert – droht damit, kein Gas mehr über die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland zu liefern. Die Sanktionen für Russland machen sich also auch in Deutschland bemerkbar. Vor allem bei den Rohölpreisen.

Die Preistafeln an Tankstellen zeigen beinahe Rekordzahlen an. Kostete der Liter Diesel laut ADAC im Dezember 2021 noch durchschnittlich 1,51 Euro, liegt er mittlerweile bei mehr als zwei Euro und ist teilweise sogar teurer als Benzin. Dr. Gabriele Widmann befürchtet sogar, dass die Preise noch bis zu drei Euro pro Liter ansteigen werden und man sich langfristig auf höhere Spritpreise einstellen müsse. "Energie ist einfach knapp und das treibt die Preise nach oben", sagt sie in der 228. Ausgabe von "heute wichtig".

"Wir können auf Dauer mit einem Drittel höhere Kosten rechnen"

Aber nicht nur die Spritpreise steigen, sondern auch Gas wird teurer. Kosten, die für viele Menschen in Deutschland unumgänglich und trotzdem nicht einfach zu bewältigen sind. Gabriele Widmann sieht kurzfristig Hilfen durch die Regierung: “Die Politik muss zum einen schauen, dass wir Menschen genug Geld haben, dass wir uns die teure Energie leisten können. Aber wichtig ist auch, dass wir Menschen weniger Energie brauchen.” Kurzfristig sollte der Staat die Steuern anpassen, damit die Kosten für den Verbraucher gedrückt werden können.

Langfristig können niedrigere Kosten durch erneuerbare Energien, bessere Infrastruktur und vermehrtes Homeoffice gehalten werden. Laut der Volkswirtin kommen diese Einsparungen der Ressourcen ebenfalls der Klimapolitik zugute. Nichtsdestotrotz werden die Preise hoch bleiben, denn etwa ein Drittel der Energien in Deutschland werden aus Russland bezogen. Rohöl aus anderen Staaten, wie dem Iran, Saudi-Arabien oder Venezuela zu beziehen, wäre logistisch keine größere Herausforderung. Allerdings fallen hier Transportkosten an, die sich im Preis widerspiegeln werden.

"Wer den olympischen Frieden nicht wahrt, muss mit harten Strafen rechnen"

Er ist nicht nur einer der erfolgreichsten deutschen Biathleten, sondern auch der Meinungsstärkste. Erik Lesser fällt nicht nur durch seine Erfolge auf der Strecke auf, viel mehr lässt der 33-jährige Biathlet keine Möglichkeit aus, seine Meinung kundzutun. Erst kürzlich kritisierte er die Olympischen Spiele in Peking, indem er öffentlich sagte: Die Spiele kann man sich auch sparen! Dort kämpfte Lesser noch friedlich, respektvoll, unter dem olympischen Frieden gegen andere russische Biathleten. Keine zwei Wochen nach dem Ende der Spiele, ist die Welt eine andere. Konkurrenten von der Strecke sterben nun im Krieg, in der Ukraine.

Und zu diesem Konflikt hat der Sportsoldat eine klare Meinung: “Das ist ein unnützer Krieg, bei dem am Ende keine Seite als Gewinner dastehen wird.” Seine Reichweite nutzte Lesser erst kürzlich, um seiner ukrainischen Biathlon-Kollegin Anastassija Merkuschina, seinen Instagram-Account zur Verfügung zu stellen, damit diese ungefiltert über den Krieg berichten kann. Doch das reicht Lesser nicht, er würde sich wünschen, dass “grundsätzlich mehr Athleten versuchen würden, Aktionen zu starten, anstatt nur eine Armbinde in den Farben der Ukraine zu tragen.”

