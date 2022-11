von Dimitri Blinski Tschüss Hartz IV – willkommen Bürgergeld. Bis Freitag will die Ampel durch sein mit ihrer größten Sozialreform. Doch wird das Bürgergeld seinem Namen auch gerecht oder steckt am Ende doch mehr Marketing als Reform in dem Hartz-IV-Ersatz?

Ab 2023 soll nun alles besser werden – das Bürgergeld kommt, wenn auch im zweiten Anlauf und mit Kompromissen. Bis Freitag dieser Woche sollen Bundestag und Bundesrat dem neuen abgeänderten Nachfolger von Hartz IV zustimmen. Wolfang Büscher, Sprecher der Berliner Arche, sagt in der 410. Folge des Podcasts "heute wichtig": "Hartz IV oder 'hartzen' ist natürlich ein grässlicher Name, aus PR-taktischen Gründen macht sich das Bürgergeld natürlich schon hervorragend. Aber ich finde, es ist nicht für die Familie geschaffen, die jetzt schon in Armut leben müssen, die Inflation frisst diese 40 Euro mehr auf."

"Bald werden die Ersten in Deutschland hungern"

Die Arche Berlin ist ein christliches Kinder- und Jugendhilfswerk, das vor allem gegen Kinderarmut kämpft. Und dort, vor Ort, erlebt Wolfgang Büscher jeden Tag Menschen, denen es an allem fehlt und gerade sie trifft die Inflation am härtesten: "Wir haben eine Inflation, die gerade bei den preiswerten Lebensmitteln, bei bis zu 50, 60 Prozent liegt, viele Familien haben nichts mehr zu essen. Es gibt Mütter, die sagen, ich esse zu Mittag nichts mehr, dass meine Kinder abends etwas haben. Was mich zuletzt geschockt hat, da hat ein Zwölfjähriges Mädchen aus einer RTL-Arche in Rostock der Pädagogin gesagt: 'Ich esse immer mittags ganz wenig, dann haben wir auch am nächsten Tag noch etwas'", so Büscher im Gespräch mit "heute wichtig"-Moderator Michel Abdollahi. Und die Aussichten sind aus Sicht der Arche dramatisch: "Es dauert nicht mehr lange, es sind nur noch wenige Wochen und Monate, da werden die Ersten in Deutschland hungern."

Laut Arche brauchen Familien mit Kindern etwa 500 bis 600 Euro mehr im Monat, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, um ins Kino zu gehen, in den Urlaub zu fahren oder das erste Mal im Leben in einem Restaurant zu essen, denn das kennen vor allem die Kinder aus sozial schwachen Familien oft gar nicht.

"Ich schäme mich für mein Land"

Um die Not zu lindern und gerade jetzt in Zeiten der hohen Inflation hat die Arche zusätzlich Maßnahmen ergriffen: "Wir haben als Arche jetzt einen Nothilfefond auflegen müssen, dort haben wir mit Hilfe von größeren Sponsoren 500.000 Euro eingezahlt. Wir wollen in den nächsten Monaten jeder Arche-Familie alle 14 Tage ein Lebensmittelpaket von 80 Euro geben. Ich finde es schlimm, dass man so etwas in Deutschland machen muss, manchmal muss ich wirklich sagen: Ich schäme mich für mein Land", sagt Wolfgang Büscher.

