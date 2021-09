Der Wahl-O-Mat ist gestartet und pünktlich dazu führen wir bei “heute wichtig” die Serie zur Bundestagswahl fort: “Die zweite Reihe”. CDU-Jungpolitikerin Lilli Fischer spricht über moderne Familien, konservative Werte – und die AfD.

Die "heute wichtig"-Serie zur Bundestagswahl geht in die zweite Runde: In "Die zweite Reihe" sprechen wir mit Nachwuchspolitiker:innen aller Parteien und wollen wissen, was sie antreibt und wie sie unser Leben in Zukunft gestalten wollen. Heute haben wir die 21-jährige CDU-Politikerin Lilli Fischer zu Gast, die zum ersten Mal für den Bundestag kandidiert. Obwohl sie als jüngste Delegierte für Norbert Röttgen als künftigen CDU-Vorsitzenden gestimmt hat, steht sie jetzt auch hinter Armin Laschet und spricht offen über ihre konservativen Werte: "Zu doll konservativ – [an diesem Vorwurf] stoße ich mich immer ein bisschen. Konservatismus bedeutet für mich, Fortschritt in einem Tempo anzugehen, das alle Generationen und alle Teile der Bevölkerung mitnimmt. Und das zu schaffen, davon gibt es kein Zuviel."

Forschende veröffentlichen Sofortprogramm zum Klimaschutz

Vor wenigen Tagen veröffentlichten Forschende des Thinktanks "Agora Energiewende" gemeinsam mit der Stiftung Klimaneutralität ein neues Papier: "22 Eckpunkte für die ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung". Die Vorschläge sind sehr konkret – Claudia Kemfert, Wirtschaftswissenschaftlerin und Professorin für Energiewirtschaft und –politik, ordnet ein, wie realistisch das Programm ist.