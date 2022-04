Die Krankheit nach der Erkrankung: Gefäßchirurgin Clauia Ellert klärt Betroffene über Long Covid auf und gibt Tipps, wie man Spätfolgen zumindest reduzieren kann.

Positiv? Egal – so jedenfalls ließ sich die Ankündigung von Karl Lauterbach auffassen, als er das Ende der verpflichtenden Corona-Quarantäne ankündigte. Diesen Schritt hat der Bundesgesundheitsminister mittlerweile revidiert. Sein ursprünglicher Vorschlag, dass Infizierte künftig nicht mehr allein zu Hause bleiben müssen, sei ein "Fehler" und "falsches Signal" gewesen, räumte Lauterbach ein. Er sei als Schritt der Lockerung verstanden worden, als solches aber nicht gedacht gewesen.

Dr. Claudia Ellert kämpft gegen das falsche Signal an, das der SPD-Politiker ausgesendet hat – und klärt darüber auf, was nach der Corona-Erkrankung kommen kann. Denn Long Covid wird oft zu einer schweren chronischen Erkrankung: "Das sind wirklich schwerwiegende Beeinträchtigungen, die dazu führen, dass man seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, sein Sozialleben einschränkt, weil teilweise Gespräche und das Zusammensein mit vielen anderen Personen zu anstrengend ist", sagt Ellert in Folge 249 des Podcastes "heute wichtig".

Die Gefäßchirurgin ist praktisch arbeitsunfähig

Dr. Claudia Ellert ist Gefäßchirurgin, arbeitet zehn Stunden und mehr am Tag und oft auch in der Nacht. Der Job verlangt ihr einiges ab, sie muss sich stark konzentrieren, viele Dinge parallel machen – doch das alles macht sie mit viel Leidenschaft. Und dann kam auf einmal dieses Corona in ihr Leben. Was bei manchen nach fünf Tagen Quarantäne vorbei ist, war bei Claudia Ellert doch ganz anders.

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Drei Wochen war sie zu Hause und als sie danach wieder ins Krankenhaus kam, hat sie schnell gemerkt: Ich kann das nicht mehr. Die Gefäßchirurgin ist arbeitsunfähig. Diagnose: Long Covid, so nennt man die Spätfolgen der Corona-Erkrankung. Und diese Spätfolgen sind zu einer chronischen Krankheit geworden. "Das Problem was viele haben, sie sind nicht belastbar und verstärken mit Belastung, die Erkrankungssymptome", sagt sie im Interview mit "heute wichtig"-Host Michel Abdollahi.

So kann man Spätfolgen minimieren

Heute klärt Clauia Ellert Betroffene auf und gibt Tipps, wie man Spätfolgen zumindest reduzieren kann: "Was ganz wichtig ist, dass man Patienten, die gerade eine Covid-Erkrankung hinter sich gebracht haben, dass man denen sagt, sie sollen sich Zeit lassen im Genesungsprozess. Alles was an Aktivität und Belastung zu früh einsetzt, kann letztendlich zu chronischen Beschwerden führen."

So abonnieren Sie "heute wichtig"

Verpassen Sie keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now,Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.