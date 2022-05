Locker lässig steht Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck in Dänemark und erklärt, dass es bald europäische Windparks geben soll. Doch genau von dieser Lässigkeit lassen sich viele blenden.

Der Journalist Michalis Pantelouris plädiert dafür, dass wir mit den Grünen genauso umgehen, wie auch mit der AfD oder der CDU, denn: "Gute Kommunikation ist für sich genommen noch keine gute Politik", sagt er in der 282. Folge des Podcasts "heute wichtig". Besonders Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck geben im Kabinett eine gute Figur ab, zumindest scheint es so: "Ich halte beide für kompetent, klug und sympathisch. Ich glaube, dass die durchaus einen guten Job machen. Ich glaube aber auch, dass man das an dieser Stelle noch überhaupt nicht beurteilen kann", so der Journalist im Gespräch mit Michel Abdollahi.

Robert Habeck auf Instagram

Dass man sich die Videos des Wirtschaftsministers und Vizekanzlers in den sozialen Netzwerken anschaut, ist erst mal kein Problem. Problematisch, so Michalis Pantelouris, wird es erst dann, wenn Medien völlig unkritisch nur den Inhalt wiedergeben. "Politiker sollen nicht einfach senden können, was sie wollen. Das ist der Grund, warum wir in Deutschland keinen Staatsfunk haben. Damit Politiker nicht unwidersprochen ihr Thema setzen, dazu sagen, was sie wollen, und ansonsten wird außer ihrer Meinung nichts gehört", so der Journalist.

Ihr Abo für "heute wichtig"

