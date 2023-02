"heute wichtig"-Host Michel Abdollahi spricht in der letzten Folge des Podcasts noch einmal über die Themen, die ihn und die Redaktion am meisten bewegt haben

"heute wichtig" geht, die Themen aber bleiben aktuell und wichtig: Mit einer letzten, sehr besonderen Folge verabschiedet sich am heutigen Dienstag der Morgenpodcast "heute wichtig" von seinem Publikum.

Gestartet ist der Nachrichtenpodcast des stern in Zusammenarbeit mit RTL und n-tv im April 2021, am heutigen Dienstag erscheint er zum letzten Mal. In zwei Jahren Sendezeit sind 474 "heute wichtig"-Sendungen erschienen, immer montags bis freitags. Der Podcast hat Themen gesetzt, über die Deutschland spricht – aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Unterhaltung.

Eine besondere Ausgabe

Mit einer besonderen Ausgabe verabschieden sich Host Michel Abdollahi und die "heute wichtig"-Redaktion jetzt von ihren Hörerinnen und Hörern. Sie sprechen noch einmal über die Inhalte und ihre Lieblingsmomente aus den vergangenen zwei Jahren. Viele Themen von Alltagsrassismus (Sendung Nr. 217), über den "Murks der Deutschen Bahn" (Sendung Nr. 461) bis hin zum "Tourette-Syndrom" (Sendung Nr. 302) werden weiter wichtig und aktuell bleiben – genauso wie die vielfältigen Gesprächspartner:innen. Zum Beispiel die Autorin Düzen Tekkal, Wissenschafts-Influencerin Mai Thi Nguyen-Kim, FDP-Wehrexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann oder die Minister:innen Lisa Paus, Aminata Touré, Hubertus Heil, Christian Lindner und Karl Lauterbach.

Zum Schluss erlaubt sich die Redaktion, Michel auch ein paar persönliche Fragen zu stellen. Zum Beispiel die nach seinem Fitness-Studio-Training oder seinem Faible fürs Dschungelcamp. Und wo sind eigentlich seine Sneaker gelandet, die er einst, mit einem Tracking versehen, um die Welt geschickt hat? Außerdem hat die Redaktion Outtakes vorbereitet: Denn wenn sich mehrere Menschen fast täglich aufnehmen, blamiert oder verspricht man sich auch mal. Viel Spaß bei dieser sehr persönlichen, letzten Folge "heute wichtig".