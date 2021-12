Eine Preisverleihung an die Hörerschaft: Die tollsten Leserbriefe des Jahres

In der letzten Folge des Jahres übernimmt die Redaktion das Zepter – und krönt die fleißigsten, skurrilsten und lustigsten Zuschriften des Jahres 2021.

Tolle Themenideen, bewegende Geschichten, viel Lob, manchmal Kritik und ein Lamm-Rezept. Im vergangenen Jahr erreichten die Redaktion von "heute wichtig" unzählige Zuschriften, für die wir uns jetzt, am letzten Tag des Jahres, einmal von ganzem Herzen bedanken möchten! Eine so lebendige, offenen und kreative Community ist wirklich selten und motiviert uns jeden Tag, die bestmögliche Sendung für Sie zu machen.

Von all den Zuschriften möchten wir nun jene vorstellen, die uns im vergangenen Jahr am meisten amüsiert, irritiert oder bewegt haben. Und wir hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr wieder so viele Briefe, Mails und Sprachnachrichten von Ihnen bekommen – wir lesen und hören jede einzelne davon, versprochen!

