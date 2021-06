Ungarn hat gestern ein Gesetz gebilligt, dass Schulgespräche und Aufklärungsbücher über Homo- und Transsexualität verbieten soll. Wie geht die LGBTQI+-Community damit um?

Auf einer Demo schwenkt die Dragqueen und Aktivistin Elona Musk die Regenbogenfahne. Doch das Symbol, welches eigentlich für Toleranz und Vielfalt steht, ist in Ungarn unerwünscht. Gerade erst hat das Parlament ein Gesetz durchgewunken, das die Aufklärung über Schwule, Lesben und Trans-Menschen verbietet. Neutral oder sogar positiv über andere sexuelle Orientierungen zu sprechen – das ist in dem EU-Land Ungarn unerwünscht. Michel Abdollahi spricht bei "heute wichtig" mit Elona Musk.

Putin trifft Biden

Ebenfalls nervenaufreibend dürfte es heute in Genf werden: Russlands Präsident Wladimir Putin trifft auf US-Präsident Joe Biden. Mit dessen Vorgänger Donald Trump hatte sich Putin bestens verstanden, Biden dagegen ging schon im Vorfeld auf Abstand, hatte seinen russischen Kollegen in einem Interview sogar als "Killer" bezeichnet. Was also ist von dem Treffen zu erwarten? stern-Reporterin und Russland-Expertin Bettina Sengling ordnet es im Podcast ein.